Bomberos combaten incendio en cohetería en Totonicapán

Un incendio se registró este jueves, 5 de febrero, en un inmueble ubicado en la aldea Chajabal, en el municipio de San Andrés Xecul, Totonicapán, en donde funciona una fábrica de productos de pirotecnia. Los socorristas de distintas estaciones se trasladaron al lugar.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se informaba sobre una explosión que había ocurrido en el referido sector, por lo que de inmediato se coordinaron unidades para atender la emergencia.
Las columnas de humo eran visibles desde las afueras del lugar, incluso desde una distancia considerable, lo que alarmó a la comunidad ante la posibilidad de que hubiera personas afectadas y que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.
Cecilio Chacaj, vocero de la entidad de socorro, explicó que los elementos de las estaciones de Olintepeque y Salcajá, a bordo de las unidades AD-140, BFD-07, BD-48 y AD-182, se encuentran laborando en estos momentos para sofocar las llamas.
Persona con quemaduras tras explosión en San Raymundo
Una explosión se registró el pasado 13 de enero en un inmueble ubicado en la aldea Pamoca, en el municipio de San Raymundo, Guatemala, donde funciona una fábrica artesanal y venta de productos pirotécnicos. Una persona resultó herida en el marco de este incidente.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió en horas de la mañana. Cuando los vecinos se preparaban para iniciar una jornada más de labores, de repente fueron sorprendidos por un fuerte estruendo.
Al observar que se trataba de una explosión seguida por un incendio en una cohetería, de inmediato los habitantes solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro que llegaron a bordo de varias unidades.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en este lugar había una persona lesionada, por lo que le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt.
"El paciente presentaba quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, por lo que fue necesario su ingreso a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente", explicó Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.