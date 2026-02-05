Requisa en el Preventivo: Hallan más de 300 televisores

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo este jueves, 5 de febrero, una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado del operativo fueron decomisados diferentes objetos de tenencia ilícita.
Los equipos de la Policía Nacional Civil (PNC), del Sistema Penitenciario y del Ejército de Guatemala se presentaron desde horas de la mañana al centro carcelario e ingresaron, acompañados de agentes caninos, para poder hacer una verificación de las diferentes áreas del penal.
Con el paso de las horas fue surgiendo información acerca de los hallazgos que habían realizado las autoridades en este recinto, donde permanecen cientos de privados de libertad que esperan resolver sus casos legales.
De acuerdo con la PNC, el personal de las diferentes entidades se enfocó en inspeccionar principalmente el sector 11, asignado a los integrantes de pandillas. En ese espacio fueron encontrados aparatos electrónicos, armas, droga y dinero.
Luego del operativo, el Sistema Penitenciario enfatizó que continúa trabajando para dejar fuera todo privilegio del que puedan estar gozando los privados de libertad. Aseguró que en el referido sector los reos ya fueron contados e identificados con biometría.
"Y hoy en operativo de Fuerza Élite de la DGSP + PNC + Ejército, retiramos todo ilícito y privilegio. ¡Afuera todo privilegio! ¡Orden y control!", enfatizó la entidad.
Animales, tecnología y droga
Tras finalizar la diligencia, la PNC brindó un informe detallado acerca de los resultados finales del operativo implementado en el Preventivo, en el que incluyó los siguientes artículos decomisados:
- 370 televisores.
- 300 aparatos de sonido.
- 7 celulares.
- 65 envoltorios con marihuana.
- Dinero en efectivo (sin especificar monto).
- 13 máscaras antigás
También se confirmó la localización de:
- 10 perros de diferentes razas.
- Gatos.
- Un loro.
En cuanto a los animales de diferentes especies que estaban en la cárcel, se indicó que fueron trasladados a un albergue por policías de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) para su protección y resguardo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7