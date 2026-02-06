Accidente bloquea tránsito en salida hacia el Atlántico

Serias complicaciones para transitar se presentan desde horas de la madrugada de este viernes, 6 de febrero, en la salida de la Ciudad de Guatemala por la ruta al Atlántico debido al impacto generado por un accidente que involucró a vehículos de transporte pesado.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que se trató de una "grave colisión" que sucedió entre dos cabezales en el kilómetro 21 de la referida carretera, en jurisdicción del municipio de Palencia, Guatemala.
"Alertamos a los usuarios de la ruta en la salida de zona 17 y zona 25, ya que el tránsito está lento y detenido. Esta situación afecta la salida de capital, el congestionamiento vehicular llega hasta las inmediaciones de puente Erick Barrondo, en ruta Atlántico, km. 8.2 de la zona 17", explicó.
Agregó que las autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ya se encuentran atendiendo la emergencia.
También compartió que en el tramo hay vehículos averiados que serán retirados en los próximos minutos. Mientras tanto, se reiteró a los usuarios la recomendación de conducir con precaución y respetar las señales de tránsito e instrucciones de agentes que regulan el paso en el área.
Accidente en ruta a Las Verapaces: 15 heridos
Un accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes en el kilómetro 184.5 de la ruta a las Verapaces. Según la información compartida, el saldo fue de 15 personas heridas.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el piloto de un bus tipo coaster perdió el control del volante y esto generó que se saliera de la cinta asfáltica y colisionara contra las paredes de una vivienda.
La institución explicó que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a este hecho, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia desde la estación de Tactic, Alta Verapaz, para poder atender a los afectados.
"Los técnicos en urgencias médicas, a bordo de las unidades 1447 y 1138 y una ambulancia privada, procedieron a llegar al lugar donde realizaron maniobras de rescate, logrando extraer a 15 pasajeros aproximadamente", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que se les brindó atención prehospitalaria a los pacientes, quienes presentaban laceraciones y traumas en distintas partes del cuerpo. Fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Regional de Cobán.