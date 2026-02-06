Denuncian a miembros del Consejo Superior Universitario

El diputado David Illescas informó este viernes, 6 de febrero, que presentó una denuncia penal contra 17 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a quienes señala de prolongar indebidamente sus funciones al permanecer en los cargos a pesar de que, según indicó, ya concluyeron sus períodos.
De acuerdo con el parlamentario independiente, este no es un tema de importancia solo para la única universidad pública del país, sino para la ciudadanía en general, ya que esta instancia tiene participación en los procesos de elecciones de segundo grado que están en desarrollo en 2026.
"Acabo de presentar una denuncia penal contra los miembros del CSU que tienen el cargo vencido y que, incluso tienen electos a sus sustitutos, pero se aferran al cargo para cometer estas ilegalidades", señaló durante una conferencia de prensa esta mañana en la sede del Congreso.
Agregó que se señala a los integrantes de esta instancia de una serie de delitos, entre estos, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
En opinión del parlamentario, el actual Ministerio Público (MP) que está por salir había estado protegiendo a los denunciados. En ese sentido, consideró que si ellos tienen cuentas por pagar seguramente la nueva fiscalía los puede investigar.
Illescas recordó que los integrantes del CSU no tienen inmunidad, por lo que, según sus palabras, no deberían caer en estas "ilegalidades".
La denuncia abarca a autoridades académicas, representantes de colegios profesionales y docentes que integran el Consejo, quienes, según reiteró el diputado, pueden ser perseguidos penalmente conforme lo establece la ley.
Finalmente, señaló que corresponde al MP dar seguimiento al caso y determinar las responsabilidades penales que puedan darse derivado de lo que describió como una toma ilegal de funciones.
Expertos señalan riesgos en elecciones en Guatemala
El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) advirtió este viernes sobre graves riesgos de "ilegalidad" y "criminalización" que amenazan los procesos de selección del nuevo fiscal general y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.
Tras concluir su segunda visita al país centroamericano, ese panel presentó un informe preliminar donde destaca su preocupación por la situación de la Usac, cuyo Consejo Superior Universitario mantiene autoridades con mandatos vencidos, lo que consideraron que podría "invalidar" las decisiones en la elección de altas cortes.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7