Enfrentamiento entre motorista y agentes de la PMT

Un tenso enfrentamiento entre un motorista y varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa quedó registrado en un video que circula en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo el sujeto intenta impedir que su motocicleta sea consignada mientras los agentes realizan su labor. Durante el incidente se producen empujones y forcejeos entre el conductor y los uniformados, mientras elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecen sin intervenir.
Hasta el momento, las autoridades de la PMT no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre las causas que motivaron la intervención.
¿Por qué pueden consignar un vehículo?
De acuerdo con la Ley de Tránsito y el reglamento vigente en Guatemala, los agentes de tránsito están facultados para trasladar vehículos al depósito municipal en casos como la falta de documentación del vehículo o el incumplimiento en el pago de multas.
El artículo 190 de la Ley de Tránsito establece que, si transcurren treinta días desde la imposición de la multa sin que esta haya sido cancelada, la autoridad puede solicitar el traslado del vehículo al depósito correspondiente, salvo que exista gestión administrativa en trámite.
Aunque se desconoce si este fue el motivo del operativo, las imágenes sugieren que el motociclista podría haber intentado evitar el traslado de su vehículo por alguna irregularidad.
Además, la legislación guatemalteca contempla sanciones económicas significativas para quienes agredan a agentes de tránsito, con multas que pueden superar los Q1,000. Este tipo de confrontaciones no solo genera riesgos para los involucrados, sino que también afecta la seguridad vial en la vía pública.
El video ya ha generado debate en redes sociales sobre la actuación de las autoridades y la responsabilidad de los conductores, mientras la comunidad espera un pronunciamiento oficial que aclare los detalles del incidente.