 Enfrentamiento entre motorista y agentes de la PMT
Nacionales

Enfrentamiento entre motorista y agentes de la PMT queda registrado en video

Momento exacto del enfrentamiento entre motorista y autoridades de tránsito en pleno tráfico.

Compartir:
Motociclista se enfrenta a agentes de tránsito en San Miguel Petapa., Redes sociales.
Motociclista se enfrenta a agentes de tránsito en San Miguel Petapa. / FOTO: Redes sociales.

Un tenso enfrentamiento entre un motorista y varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el sujeto intenta impedir que su motocicleta sea consignada mientras los agentes realizan su labor. Durante el incidente se producen empujones y forcejeos entre el conductor y los uniformados, mientras elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecen sin intervenir.

Hasta el momento, las autoridades de la PMT no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre las causas que motivaron la intervención.

¿Por qué pueden consignar un vehículo?

De acuerdo con la Ley de Tránsito y el reglamento vigente en Guatemala, los agentes de tránsito están facultados para trasladar vehículos al depósito municipal en casos como la falta de documentación del vehículo o el incumplimiento en el pago de multas.

El artículo 190 de la Ley de Tránsito establece que, si transcurren treinta días desde la imposición de la multa sin que esta haya sido cancelada, la autoridad puede solicitar el traslado del vehículo al depósito correspondiente, salvo que exista gestión administrativa en trámite.

Aunque se desconoce si este fue el motivo del operativo, las imágenes sugieren que el motociclista podría haber intentado evitar el traslado de su vehículo por alguna irregularidad.

Video capta momento en que tres sujetos amedrentan a agente de la PMT en zona 10

Captan en video intimidación contra agente de tránsito en plena vía de zona 10.

Además, la legislación guatemalteca contempla sanciones económicas significativas para quienes agredan a agentes de tránsito, con multas que pueden superar los Q1,000. Este tipo de confrontaciones no solo genera riesgos para los involucrados, sino que también afecta la seguridad vial en la vía pública.

El video ya ha generado debate en redes sociales sobre la actuación de las autoridades y la responsabilidad de los conductores, mientras la comunidad espera un pronunciamiento oficial que aclare los detalles del incidente.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos