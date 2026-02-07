 El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de dos delitos
Nacionales

El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de asesinato y secuestro

Autoridades del vecino país entregaron al detenido, que era buscado en Guatemala por tener órdenes de captura pendiente de ejecución.

Compartir:
El hombre fue entregado a la PNC de Guatemala por autoridades de El Salvador., PNC de Guatemala.
El hombre fue entregado a la PNC de Guatemala por autoridades de El Salvador. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un hombre fue expulsado por las autoridades de El Salvador, con destino hacia Guatemala, porque era buscado por los delitos de asesinato y secuestro. Las fuerzas de seguridad explicaron que el procedimiento se realizó en la frontera Las Chinamas, aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa en un trabajo coordinado con autoridades salvadoreñas y la Interpol.

Las autoridades únicamente identificaron al apresado como Erick, de 26 años, a quien definieron como "prófugo de la justicia guatemalteca desde el 12 de septiembre del año pasado". Asimismo, precisaron que el señalado tenía orden de captura emitida por un juzgado de El Progreso por los ilícitos de asesinato y plagio o secuestro.

La PNC agregó que el detenido era buscado a nivel internacional, según una notificación roja de fecha 25 de abril del año pasado, a solicitud de Interpol Guatemala.

Las autoridades agregaron que la aprehensión y entrega se debe a un trabajo coordinado con las autoridades salvadoreñas, quienes se encargaron del proceso de ubicación y entrega a la PNC de Guatemala.

En otras noticias: Miembro de Lev Tahor es detenido en Guatemala con fines de extradición

Miembro de Lev Tahor es detenido en Guatemala con fines de extradición

Yoel Malka es señalado de diferentes delitos, incluidos trata de personas y matrimonio forzoso.

Llevado desde el Salvador ante la justicia guatemalteca

La PNC de Guatemala notificó que luego de tener en su poder al hombre entregado por las autoridades de El Salvador, se procedió a realizar las gestiones pertinentes y necesarias para llevar al detenido hacia el juzgado que lo requiere.

En ese lugar, las autoridades realizarán una audiencia en la que le darán a conocer los motivos de su detención; posteriormente, la judicatura considerará los procedimientos legales concernientes al debido proceso.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos