El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de dos delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un hombre fue expulsado por las autoridades de El Salvador, con destino hacia Guatemala, porque era buscado por los delitos de asesinato y secuestro. Las fuerzas de seguridad explicaron que el procedimiento se realizó en la frontera Las Chinamas, aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa en un trabajo coordinado con autoridades salvadoreñas y la Interpol.
Las autoridades únicamente identificaron al apresado como Erick, de 26 años, a quien definieron como "prófugo de la justicia guatemalteca desde el 12 de septiembre del año pasado". Asimismo, precisaron que el señalado tenía orden de captura emitida por un juzgado de El Progreso por los ilícitos de asesinato y plagio o secuestro.
La PNC agregó que el detenido era buscado a nivel internacional, según una notificación roja de fecha 25 de abril del año pasado, a solicitud de Interpol Guatemala.
Las autoridades agregaron que la aprehensión y entrega se debe a un trabajo coordinado con las autoridades salvadoreñas, quienes se encargaron del proceso de ubicación y entrega a la PNC de Guatemala.
Llevado desde el Salvador ante la justicia guatemalteca
La PNC de Guatemala notificó que luego de tener en su poder al hombre entregado por las autoridades de El Salvador, se procedió a realizar las gestiones pertinentes y necesarias para llevar al detenido hacia el juzgado que lo requiere.
En ese lugar, las autoridades realizarán una audiencia en la que le darán a conocer los motivos de su detención; posteriormente, la judicatura considerará los procedimientos legales concernientes al debido proceso.