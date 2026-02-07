 Reportan capturas por narcomenudeo en dos departamentos
Reportan capturas por narcomenudeo en dos departamentos

El MP y la PNC realizaron operativos contra la venta de drogas en Quetzaltenango y Huehuetenango, con saldo de al menos siete detenciones.

Los capturados fueron llevados ante la justicia tras los allanamientos., PNC de Guatemala.
Los capturados fueron llevados ante la justicia tras los allanamientos. / FOTO: PNC de Guatemala.

Las autoridades reportaron que durante la noche y madrugada realizaron varios allanamientos en contra de puestos de narcomenudeo, con saldo de al menos siete capturas en flagrancia. La Policía Nacional Civil (PNC) precisó que tres de los detenidos fueron ubicados en Quetzaltenango y los otros tres fueron sorprendidos en Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) afirmó que las capturas fueron un resultado de varios allanamientos liderados por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. El ente investigador indicó que a los detenidos se les encontraron varios ilícitos como drogas, dinero en efectivo, armas de fuego y celulares que permitirán fortalecer las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Mientras tanto, la PNC especificó que las primeras detenciones se ejecutaron en las zonas 2 y 6 de Quetzaltenango, donde aprehendieron a dos mujeres y dos hombres; una de las detenidas es de nacionalidad hondureña.

En Quetzaltenango, las autoridades confiscaron 76 envoltorios con marihuana, 62 bolsitas con marihuana, dos pesas digitales, cinco teléfonos, una pistola de gas comprimida, una pistola con su respectiva tenencia, un sistema de video vigilancia (DVR), dinero en efectivo que asciende a Q.6,358, posiblemente de la venta de droga.

Cuatro capturas más en Huehuetenango

Otros tres detenidos fueron sorprendidos en las mismas actividades en la aldea Xinaxoj, departamento de Huehuetenango. En ese lugar, la PNC confirmó la detención de dos mujeres y un hombre de 27, 32 y 38 años, respectivamente.

En ese lugar, los uniformados incautaron 43 "colmillos" con cocaína, 73 bolsas con el mismo estupefaciente, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo que suma Q.81,591, posiblemente de la venta de drogas.

Todos los detenidos fueron llevados ante el juzgado de turno de su respectivo departamento, en donde conocerán los motivos de su captura. Posteriormente, un juez decidirá si los apresados son ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva, mientras el MP profundiza en las investigaciones.

