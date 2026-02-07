Suman 25 heridos en accidentes de la Caravana del Zorro 2026

Hasta el mediodía de este sábado (07/02/2026) Bomberos Voluntarios reportaron que han atendido a 25 conductores de motocicletas heridos por accidentes de tránsito ocurridos en el marco de la 65.ª edición de la Caravana del Zorro. El citado cuerpo de socorro indicó que le da seguimiento a la actividad desde que salió del kilómetro cero, con dirección a Esquipulas, departamento de Chiquimula.
Según los datos del cuerpo de rescatistas, de los romeristas heridos, únicamente cuatro han sido trasladados a un centro asistencial. El resto de los afectados decidieron continuar su camino o transportarse por sus propios medios tras sufrir percances.
Dentro de los pacientes trasladados, Bomberos Voluntarios mencionaron el caso de dos motoristas que se accidentaron en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico. Los integrantes de la Caravana Del Zorro que incurrieron en este percance fueron llevados al Hospital de Guastatoya, para recuperarse de las lesiones que sufrieron.
Mientras tanto, en el kilómetro 77.5 de la ruta Atlántico fueron atendidos otros dos pacientes que presentaban golpes y dolor en las piernas, luego de un accidente en motocicleta. Los bomberos reportaron que ambos fueron atendidos en el lugar del accidente; no fueron identificados.
Se mantienen los operativos de prevención
Bomberos Voluntarios afirmaron que mantienen los puestos de prevención en varios sectores de la carretera al Atlántico, ante la demanda de motoristas por la tradicional Caravana del Zorro 2026. Según los organizadores, para la edición de este año se calcula que hay al menos 80 mil motociclistas participando en el viaje.
Por esa razón, elementos de la 101a. Compañía de Bomberos Voluntarios de Guastatoya se encuentran en calidad prevención en los kilómetros 70, 73 y 78 de la citada vía. Por ahora, los rescatistas se mantienen en apresto y continuarán así hasta el próximo lunes 9 de febrero.
Se espera que la demanda de la carretera al Atlántico continúe el próximo domingo 8 de febrero, por el retorno de los motociclistas.