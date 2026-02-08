 Así construyeron las nuevas celdas en la Granja Penal Canadá
Nacionales

Así construyeron las nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

El Ministerio de la Defensa informó que el uso de los contenedores es temporal y que cada uno tiene capacidad para 15 personas.

Compartir:
-
Las autoridades afirmaron que las celdas ocupan un espacio aproximado de 550 metros cuadrados. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Ejército de Guatemala informó este domingo (08/02/2026) que las nuevas celdas construidas con furgones en la Granja Penal Canadá ocupan un área aproximada de 550 metros cuadrados. Asimismo, resaltaron que las mismas son provisionales, mientras se realizan los trabajos de reparación en el centro carcelario Renovación 1.

En un video, las autoridades explicaron que las instalaciones fueron diseñadas para fortalecer la capacidad de resguardo y el control de las personas privadas de libertad. La entidad castrense agregó que el área está conformada por cinco contenedores que fueron reparados, reforzados y adecuados para su uso como celdas de encarcelamiento.

Según el comunicado compartido por el Ministerio de la Defensa, cada celda presenta características técnicas, acorde a los estándares de seguridad. Cada furgón cuenta con 10 ventanas con barrotes, cinco de cada lado, indicaron.

Las estructuras también presentan piso reforzado para uso continuo, una reja en la puerta principal, como punto de control, de un área aproximada de 29 metros cuadrados por cada unidad.

En otras noticias: Motocicleta se incendia tras choque en ruta Interamericana.

Motocicleta se incendia tras choque en ruta Interamericana

Cuerpos de socorro apagaron el fuego y atendieron al piloto del vehículo que se incendió; el accidente causó cierre temporal.

Puesto de control frente a las celdas

El ingreso a cada uno de los contenedores tiene un área de control y seguridad perimetral construida con electro maya soldada y alambre de seguridad con cuchillas afiladas (presentado como razor ribbon).

"Estas instalaciones serán utilizadas de manera temporal, mientras se desarrollan los trabajos de reparación del referido centro de detención", indicaron.

La institución militar agregó que las acciones se realizaron en el marco del Estado de Sitio y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012. Recordaron que "el Ejército de Guatemala, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública, restableció el control del Centro de Detención Renovación I, tras los daños registrados el 17 de enero, sin que se reportaran víctimas".

Explicaron que, como medida inmediata, "se habilitó un módulo temporal de celdas".

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos