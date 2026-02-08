Así construyeron las nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

El Ejército de Guatemala informó este domingo (08/02/2026) que las nuevas celdas construidas con furgones en la Granja Penal Canadá ocupan un área aproximada de 550 metros cuadrados. Asimismo, resaltaron que las mismas son provisionales, mientras se realizan los trabajos de reparación en el centro carcelario Renovación 1.
En un video, las autoridades explicaron que las instalaciones fueron diseñadas para fortalecer la capacidad de resguardo y el control de las personas privadas de libertad. La entidad castrense agregó que el área está conformada por cinco contenedores que fueron reparados, reforzados y adecuados para su uso como celdas de encarcelamiento.
Según el comunicado compartido por el Ministerio de la Defensa, cada celda presenta características técnicas, acorde a los estándares de seguridad. Cada furgón cuenta con 10 ventanas con barrotes, cinco de cada lado, indicaron.
Las estructuras también presentan piso reforzado para uso continuo, una reja en la puerta principal, como punto de control, de un área aproximada de 29 metros cuadrados por cada unidad.
Puesto de control frente a las celdas
El ingreso a cada uno de los contenedores tiene un área de control y seguridad perimetral construida con electro maya soldada y alambre de seguridad con cuchillas afiladas (presentado como razor ribbon).
"Estas instalaciones serán utilizadas de manera temporal, mientras se desarrollan los trabajos de reparación del referido centro de detención", indicaron.
La institución militar agregó que las acciones se realizaron en el marco del Estado de Sitio y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012. Recordaron que "el Ejército de Guatemala, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública, restableció el control del Centro de Detención Renovación I, tras los daños registrados el 17 de enero, sin que se reportaran víctimas".
Explicaron que, como medida inmediata, "se habilitó un módulo temporal de celdas".