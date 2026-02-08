Motocicleta se incendia tras choque en ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro reportaron la mañana de este domingo (08/02/2026) que una motocicleta y un carro sedán chocaron en el kilómetro 48 de la carretera Interamericana, tras el impacto, el vehículo de dos ruedas se incendió, por lo que apagafuegos activaron protocolos para controlar las llamas.
La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios con sede en El Tejar, Chimaltenango, en donde, según las imágenes, dos carriles de la referida ruta tuvieron que ser cerrados de manera temporal.
Integrantes de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) acudieron al lugar para ayudar al motorista afectado. Luego de que los rescatistas apagaron el fuego en el vehículo de dos ruedas, los brigadistas de Provial movieron la motocicleta a un costado de la vía.
En las imágenes compartidas por Provial se puede observar que la motocicleta chocó en contra de un carro sedán color blanco. El accidente ocurrió al costado de una gasolinera del sector; la rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se expandiera.
Recomendaciones para conductores de motocicleta
En el marco de la Caravana del Zorro 2026, las autoridades compartieron algunas recomendaciones para que los usuarios de vehículos tipo motocicleta tomen en cuenta antes de salir a la carretera. Una de las recomendaciones es no circular a excesiva velocidad por las carreteras del país.
Estas son otras recomendaciones:
- Verificar las condiciones mecánicas del vehículo.
- Usar equipo de protección como casco, coderas y rodilleras.
- No consumir bebidas embriagantes al manejar.
- Revisar que las luces y el sistema eléctrico de la motocicleta funcionen de manera correcta.
- Verificar el estado del sistema de frenos.
- Revisar que la cadena de la motocicleta esté tensada y lubricada de manera correcta.
- Portar licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación, constancia de pago del impuesto de circulación y tarjeta de seguro.
- Usar guantes e implementos de protección por las bajas temperaturas.