Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

El Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala recibió varias llamadas durante la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 en las que vecinos de la calzada Raúl Aguilar Batres reportaron el hallazgo de un hombre fallecido. Los cuerpos de socorro aplicaron los protocolos de diagnóstico, pero constataron que carecía de signos vitales.
Los rescatistas indicaron que el fallecido presenta señales de politraumatismo. La dirección exacta del hallazgo es 44 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11.
El referido cuerpo de socorro añadió que el fallecido en la calzada Aguilar Batres también presenta trauma de cráneo y golpes en otras partes del cuerpo. Los paramédicos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para que acuda al lugar y preserve el escenario del descubrimiento, para la llegada del Ministerio Público (MP).
Según las imágenes compartidas por el citado cuerpo de rescate, el fallecido estaba en el área verde de un área comercial. En el lugar hay varios locales y un espacio para parqueo de vehículos.
En otras noticias: Frustran asesinato de piloto de autobús en autopista Los Altos, Quetzaltenango.
Otros indicios en Calzada Raúl Aguilar Batres
Las fotografías compartidas por el cuerpo de rescate también evidenciaron que junto a la víctima había un par de zapatos de plástico. En el lugar no fue posible establecer la vestimenta que portaba el fallecido.
Según el material gráfico compartido por los rescatistas, en el lugar no se reportan complicaciones viales, derivado del hallazgo del hombre sin vida.