Defensa de "el Diabólico" pide traslado por riesgo en celda

La defensa de Jorge Jair Hernández de León, alias "el Diabólico", líder de la Mara Salvatrucha, planteó una acción de exhibición personal a su favor en el Juzgado de Paz de Escuintla, luego de que fuera trasladado a una celda habilitada dentro de un contenedor en el centro carcelario Renovación 1.
De acuerdo al documento, la vida del pandillero podría correr peligro, ya que, según el profesional del derecho, se encuentra compartiendo un furgón con miembros del Barrio 18 y los denominados "Paisas", con quienes existe una rivalidad activa.
Se agregó que debido a este traslado las condiciones humanas han variado y, en consecuencia, se solicitó el traslado del líder de la estructura criminal a la cárcel Pavoncito, ubicada en la carretera a Pavón, en el municipio de Fraijanes, Guatemala.
La petición fue planteada bajo el argumento de que el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por la seguridad de cada habitante.
De igual forma, el abogado pidió que se giraran los oficios correspondientes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que la vida e integridad de su patrocinado se encuentra en peligro inminente.
Traslado de líderes de pandillas a nuevas celdas sin "privilegios"
El Gobierno de Guatemala trasladó a varios presos de alto perfil a nuevas celdas donde no cuentan con "privilegios", según afirmó el pasado domingo el presidente Bernardo Arévalo de León.
Entre los reos transferidos a sus nuevas cárceles se encuentra el líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Ochoa Mejía; y Jorge Hernández, alias "el Diabólico", cabecilla de la Mara Salvatrucha.
"Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios", expuso Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.
Las palabras del mandatario hacen referencia a un conjunto de solicitudes emitidas por parte de los reos en enero pasado y que desembocaron en motines en tres cárceles el 17 de enero.
Un día después, el 18 de enero, supuestos pandilleros del Barrio 18 asesinaron a 11 policías en un ataque coordinado en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala en represalia contra las autoridades por repeler dichos motines.
El Gobierno de Arévalo detalló el fin de semana que los reos de alto perfil fueron trasladados a una nueva área de la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I, donde se encuentran desde el año pasado. La prisión está en el departamento de Escuintla y sufrió daños durante los motines de enero.
"La acción busca fortalecer la seguridad de estos reos y garantizar que no puedan tener contacto con el exterior del centro carcelario y así evitar que pueda cometer u ordenar actos ilegales", afirmó el Gobierno.
Los nuevos espacios donde quedaron privados de libertad son contenedores de camiones de transporte adaptados como celdas, con barrotes y ventanas, según las imágenes divulgadas por el mismo mandatario.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7