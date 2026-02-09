 Vehículo quemado localizado en zona 15: Última hora
Localizan vehículo quemado en zona 15

Las fuerzas de seguridad resguardan el área.

Un incidente fue reportado en horas de la madrugada de este lunes, 9 de febrero, en el bulevar Vista Hermosa, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, pues fue localizado un vehículo totalmente quemado en el sector.  La referida situación impacta indirectamente en el tránsito.

De acuerdo con la información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, el hallazgo se dio específicamente al final del referido bulevar, atrás del Campo Marte, zona 5, antes de llegar a la Tribuna Militar.

"En el lugar fue encontrado un carro totalmente destruido. Fue quemado y, al momento, no se ha confirmado si hay víctimas de esta situación", explicó.

Agregó que este hecho ocurrió sobre el área verde, pero llama la atención de los usuarios que provienen de oriente a occidente, quienes reducen la velocidad o hacen pausas, por lo que están congestionando el sector.

Montejo indicó que en el lugar hay presencia de la Policía Nacional Civil y que está por llegar el personal del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Por ello, mencionó que se podría tener la necesidad de ocupar un espacio en el tramo, aunque todavía está por definirse.

Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a los usuarios para avanzar, no detenerse, no hacer pausas, ni reducir la velocidad. También les pidió que, por favor, respeten las indicaciones que puedan darles de parte de los agentes reguladores del tránsito.

Otro incidente que impacta en el tránsito

Entre otros hechos que tienen un impacto directo en el tema del tránsito, la PMT de la Ciudad de Guatemala reportó que un automóvil con desperfectos mecánicos se quedó obstaculizando parcialmente el paso en la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12.

"Este incidente afecta la conexión del carril reversible. Ya realizan las reparaciones mecánicas inmediatas y poder retirar el obstáculo", explicó Montejo.

