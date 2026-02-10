 Capturan a extraditable en Chiquimula
Nacionales

Capturan a extraditable en Chiquimula

El detenido es requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, por el delito de secuestro y actos sexuales contra menor de 14 años de edad.

La captura se realizó en la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, Foto PNC
La captura se realizó en la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula / FOTO: Foto PNC

El Centro Antipandillas Trasnacional (CAT) reportó la tarde de este martes 10 de febrero, la captura a Brian Estuardo Verbena Martinez, de 36 años, en cumplimiento a orden de extradición por el Gobierno de Estados Unidos, por el delito de secuestro y actos sexuales contra menor de 14 años de edad.

La captura se realizó en la zona 1, de Esquipulas, Chiquimula, ya que es requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América para comparecer a juicio por los siguientes cargos tipificados en el código penal del Estado de California: secuestro para cometer un delito sexual, violación forzada y otros delitos graves, detalló el Ministerio de Gobernación.

Verbena Martinez fue trasladado ante las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales establecidos, e iniciar con su proceso de extradición hacia los Estados Unidos, hasta concluir el mismo, permanecerá recluido en centro carcelario del país.

El Ministerio de Gobernación detalló que durante el presente año, suman seis los extraditables capturados en el territorio guatemalteco. Del total de aprehendidos, tres fueron por vínculos al narcotráfico y la misma cantidad por otros delitos.

Otra captura 

El pasado 6 de febrero fue detenido Yoel Malka, integrante de la organización Lev Tahor, quien es requerido con fines de extradición por autoridades de los Estados Unidos Mexicanos.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que la detención se llevó a cabo en la 5ª avenida y 11ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, en el marco de un operativo realizado por agentes de Interpol como parte de acciones coordinadas contra el crimen transnacional.

De acuerdo con información oficial, Malka es señalado por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil, hechos que habrían sido cometidos en territorio mexicano.

El Ministerio Público detalló que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de esa entidad coordinó la aprehensión con fines de extradición del ciudadano israelí, quien actualmente tiene 37 años de edad.

Guatemala cuenta por primera vez con registro biométrico de reos

El registro permitió identificar a más de 2,500 pandilleros en prisión por distintos delitos.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

