Posición de Guatemala en Índice de Percepción de Corrupción

La organización Transparencia Internacional (TI) publicó este martes 10 de febrero el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2025. En este, según la entidad, los resultados muestran que Las Américas no presentaron avances en la lucha contra la corrupción. En general, se indicó que desde 2012, 12 de los 33 países de la región han "empeorado considerablemente".
"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad", expresó la entidad.
E es el ranking mundial de corrupción más utilizado en el mundo. Mide qué tan corrupto se percibe el sector público de cada país, según expertos y empresarios.
Con respecto a Guatemala, en el informe se detalla que obtuvo una puntuación de 26 en una escala de 100. Además, se indica que ocupa la posición 142 en el ranking de 182 naciones de distintas regiones.
De esta manera, se determina que el país centroamericano mejoró su calificación y posición en la medición. En el informe de 2024 figuraba en la posición 146, con una puntuación de 25. En ese entonces marcó una mejora de dos puntos, ya que en el período anterior tuvo 23.
Comisión Nacional destaca mejora
La Comisión Nacional contra la Corrupción destacó que, por primera vez, el país mejoró por dos años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Aseguró que Guatemala ha detenido la tendencia negativa y ha aumentado tres puntos y escalado 12 posiciones en el ranking.
"Bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo y con las acciones del Gobierno de Guatemala se están sentando bases sólidas de una administración con transparencia e integridad", resaltó el titular de la referida entidad, Julio Flores.
Si bien reconoció que falta camino por recorrer y aún se enfrentan desafíos estructurales en materia de corrupción, aseguró que la ruta es clara y es la correcta, por lo que seguirán trabajando en ese enfoque.
Acerca del Índice
El IPC clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios.
La clasificación se da en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).A la cabeza se sitúa Dinamarca con 89 puntos, seguido de Finlandia con 88 y Nueva Zelanda, con 81.
Mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9), consiguen las puntuaciones más bajas.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7