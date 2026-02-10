 Modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

Videos revelan violento actuar de motoladrones en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.

Motoladrones captados en zona 7-, Captura de pantalla video de X.
Motoladrones captados en zona 7- / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad han dejado en evidencia la forma en que operan los llamados motoladrones en las zonas 3 y 7 de la capital, donde vecinos denuncian un aumento alarmante de asaltos a transeúntes.

Uno de los hechos ocurrió en la zona 7 y quedó registrado por un sistema de videovigilancia. En las imágenes se observa a un joven trabajador que camina tranquilamente sobre la banqueta de una calle solitaria. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta circulan por la misma vía.

Tras cruzarse frente a la víctima y notar que no había personas cerca, los motoladrones deciden regresar unos metros. Posteriormente, descienden de la motocicleta y, bajo amenazas de muerte, uno de ellos apunta con un arma de fuego al joven, exigiéndole que se tire al suelo.

En la grabación se escucha claramente cómo la víctima entra en pánico y grita repetidamente "no, no, no, no", mientras es intimidada. Los asaltantes lo despojan de sus pertenencias y huyen del lugar con rumbo desconocido.

Luego del atraco, el joven se acerca a una persona que se encontraba en la misma calle y le relata que los delincuentes le robaron su teléfono celular personal y otro dispositivo que pertenecía a la empresa para la que labora.

Motoladrones captados en zona 3

Un segundo caso similar se registró en la zona 3 capitalina. Una cámara de seguridad de una vivienda captó el momento exacto en el que dos motoladrones persiguen e interceptan a una mujer para robarle sus pertenencias. Tras un breve forcejeo, logran arrebatarle los objetos y se dan a la fuga. En las imágenes se observa incluso cómo uno de los perros del sector corre tras los delincuentes cuando estos huyen.

Ante estos hechos, vecinos de las zonas 3 y 7 exigen mayor presencia policial y acciones concretas de seguridad, ya que aseguran que los robos van en aumento y temen por su integridad al transitar por las calles.

