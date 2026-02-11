Video del ataque contra director de PMT de San Miguel Petapa

Un video captado por una cámara de seguridad la noche del lunes 9 de febrero muestra el momento en que sujetos armados dispararon contra Antonio Martínez, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal (PM) de San Miguel Petapa.
En el clip, grabado en el sector 8 de Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, se observa que Martínez se conducía en su vehículo tipo picop cuando, detrás de él, aparecen dos individuos a bordo de una motocicleta. Los sujetos le dan alcance justo cuando el funcionario reduce la velocidad al pasar por un túmulo.
En ese instante, la motocicleta se aproxima a la ventana del piloto y el hombre que viajaba como acompañante saca un arma de fuego y comienza a disparar. En la grabación se escuchan al menos tres detonaciones.
Segundos después, el atacante desciende de la motocicleta y vuelve a disparar en dos ocasiones más contra el vehículo. Posteriormente, sube nuevamente a la moto y huye junto a su cómplice con rumbo desconocido.
Martínez resultó herido en el ataque y permanece hospitalizado bajo atención médica.
Reporte bomberil tras el incidente armado en San Miguel Petapa
De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales Departamentales, al centro de llamadas ingresaron varias alertas que reportaban un incidente armado en contra de un hombre que se conducía en un picop.
"Elementos de la estación de Villa Hermosa, a bordo de la unidad AD-126, acudieron al lugar donde asistieron y brindaron atención prehospitalaria a esta persona, quien, según los técnicos en urgencias médicas, fue llevado en estado delicado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
La escena del ataque fue acordonada por fuerzas de seguridad para que fiscales del Ministerio Público y peritos procesaran el área y recabaran indicios balísticos. Las diligencias se extendieron hasta horas de la madrugada.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el hecho.