Director de PMT de San Miguel Petapa sufre ataque a balazos

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal (PM) de San Miguel Petapa, Guatemala, Antonio Martínez, fue atacado a balazos en horas de la noche del pasado lunes 9 de febrero. El funcionario resultó herido y continúa hospitalizado.
El hecho de violencia ocurrió en el Sector 8 del área de Villa Hermosa 1, zona 7 de la referida localidad, donde el funcionario fue agredido por desconocidos en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, al centro de llamadas de la institución ingresaron varias alertas para reportar que había ocurrido un incidente armado en contra de una persona de sexo masculino que se conducía en un vehículo tipo picop.
"Elementos de la estación de Villa Hermosa, a bordo de la unidad AD-126, acudieron al lugar donde asistieron y brindaron atención prehospitalaria a esta persona quien, según los técnicos en urgencias médicas, fue llevado en estado delicado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Mientras tanto, al lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios.
Estado de salud del director
La portavoz de la PMT de San Miguel Petapa, Alison Campos, se refirió al ataque que se perpetró contra el director de la PMT y PM de aquel municipio y brindó detalles sobre su estado de salud. Además, confirmó que continúa hospitalizado y durante la madrugada de este martes fue intervenido quirúrgicamente.
"Por causas que se desconocen, el director de la PMT fue atacado a balazos por cobardes que huyeron. (...) El director se encuentra en sala de operaciones a espera de más información", puntualizó.