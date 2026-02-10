 Director de PMT de San Miguel Petapa sufre ataque a balazos
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

El funcionario fue intervenido quirúrgicamente tras resultar herido.

Compartir:
El ataque contra el director de la PMT de San Miguel Petapa ocurrió el lunes 9 de febrero, en horas de la noche., Bomberos Municipales Departamentales
El ataque contra el director de la PMT de San Miguel Petapa ocurrió el lunes 9 de febrero, en horas de la noche. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal (PM) de San Miguel Petapa, Guatemala, Antonio Martínez, fue atacado a balazos en horas de la noche del pasado lunes 9 de febrero. El funcionario resultó herido y continúa hospitalizado.

El hecho de violencia ocurrió en el Sector 8 del área de Villa Hermosa 1, zona 7 de la referida localidad, donde el funcionario fue agredido por desconocidos en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, al centro de llamadas de la institución ingresaron varias alertas para reportar que había ocurrido un incidente armado en contra de una persona de sexo masculino que se conducía en un vehículo tipo picop.

"Elementos de la estación de Villa Hermosa, a bordo de la unidad AD-126, acudieron al lugar donde asistieron y brindaron atención prehospitalaria a esta persona quien, según los técnicos en urgencias médicas, fue llevado en estado delicado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Mientras tanto, al lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios.

Estado de salud del director

La portavoz de la PMT de San Miguel Petapa, Alison Campos, se refirió al ataque que se perpetró contra el director de la PMT y PM de aquel municipio y brindó detalles sobre su estado de salud. Además, confirmó que continúa hospitalizado y durante la madrugada de este martes fue intervenido quirúrgicamente.

"Por causas que se desconocen, el director de la PMT fue atacado a balazos por cobardes que huyeron. (...) El director se encuentra en sala de operaciones a espera de más información", puntualizó.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos