Frustran robo de moto en San Miguel Petapa

Dos presuntos roba motos fueron capturados este miércoles 4 de febrero en el marco de un operativo que implementaron los agentes de las fuerzas combinadas de la Municipalidad de San Miguel Petapa, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, los individuos armados despojaron de su motocicleta a un vecino en el bulevar Villa Hermosa. En seguimiento de este hecho, los policías municipales iniciaron una persecución.
Tras varios minutos de seguimiento, finalmente los agentes lograron darles alcance a los malhechores y les incautaron la motocicleta que minutos antes habían robado y un arma de fuego con la cual amenazaron a su víctima para cometer este hecho.
Según el reporte, tras finalizar la persecución y concretarse las detenciones, los policías municipales entregaron a los sospechosos al personal de la subestación de la Policía Nacional Civil del municipio de Villa Canales.
Las fuerzas de seguridad le dieron seguimiento a este caso y trasladaron a los presuntos roba motos ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
* Le puede interesar:
Recuperan motos y carros
La PNC informó que en las últimas 24 horas fueron implementados operativos de seguridad en distintos puntos del país, en el marco de los cuales se pudo recuperar vehículos con reporte de robo.
Durante las acciones de seguridad, prevención e identificación desarrollados fueron consignadas 79 motocicletas y se recuperaron dos. Asimismo, 17 vehículos fueron consignados por distintos motivos y se recuperaron tres que contaban con reporte de robo.
La institución explicó que las consignaciones se realizaron como parte del seguimiento a investigaciones en curso, así como por no portar placas, tarjeta de circulación o por infracciones a la Ley y al Reglamento de Tránsito.
La Policía Nacional Civil aseguró que sigue desarrollando operativos a nivel nacional y le recordó a la población que puede comunicarse a los teléfonos 110 y 1561 para reportar emergencias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7