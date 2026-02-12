Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

Tras los allanamientos efectuados por el Ministerio Público (MP) en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la elección de magistrado titular y magistrado suplente, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aclaró que la Policía Nacional Civil actuó con estricto cumplimiento de una solicitud hecha por el Ministerio Público el pasado miércoles en horas de la tarde.
"Nuestras fuerzas de seguridad no tenían conocimiento previo del motivo específico de estas diligencias por lo que la Policía cumplió con su obligación legal conforme lo establece el Código Procesal Penal como debe hacerlo cualquier institución que respeta el Estado de Derecho", manifestó el funcionario.
Villeda indicó que se instruyó a la policía para que no interfiera en el desarrollo del proceso electoral del Colegio de Abogados y que se limite a garantizar la seguridad y el orden público.
"Lamento profundamente como abogado que un evento que ha sido una fiesta cívica dentro de nuestro Colegio se haya visto empañada por estos incidentes", manifestó el ministro de Gobernación
Sobre el uso de pasamontañas por parte de elementos de la PNC, indicó que al darse cuenta de las imágenes en el centro de votación del Club La Aurora, en la zona 13, dio la orden para que se retirarán el pasamontaña, ya que en ocasiones lo utilizan por seguridad; sin embargo, en el CANG, o corren ningún riesgo.
A través de un comunicado la Policía Nacional Civil indicó que actuó en el marco del estado de derecho y en estricto apego a las ley y en ningún momento se obstruyó con el proceso electoral convocado por el cuerpo colegiado, por lo que se limitó a garantizar la seguridad y el orden público.
Y en atención a una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad dio cumplimiento a la orden, por lo que se garantiza la continuidad y prosecución de los procesos electorales para asegurar las condiciones en su normal desarrollo, sin interferencias ajenas a la organización y conducción que tiene bajo su control el órgano electoral gremial.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*