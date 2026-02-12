 Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas
Nacionales

Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, indicó que se instruyó a la policía para que no interfiera en el desarrollo del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios.

Compartir:
Agentes de la PNC y fiscales ingresaron al centro de votación con el rostro cubierto. , Foto Omar Solís
Agentes de la PNC y fiscales ingresaron al centro de votación con el rostro cubierto. / FOTO: Foto Omar Solís

Tras los allanamientos efectuados por el Ministerio Público (MP) en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la elección de magistrado titular y magistrado suplente, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aclaró que la Policía Nacional Civil actuó con estricto cumplimiento de una solicitud hecha por el Ministerio Público el pasado miércoles en horas de la tarde. 

"Nuestras fuerzas de seguridad no tenían conocimiento previo del motivo específico de estas diligencias por lo que la Policía cumplió con su obligación legal conforme lo establece el Código Procesal Penal como debe hacerlo cualquier institución que respeta el Estado de Derecho", manifestó el funcionario. 

Villeda indicó que se instruyó a la policía para que no interfiera en el desarrollo del proceso electoral del Colegio de Abogados y que se limite a garantizar la seguridad y el orden público.

"Lamento profundamente como abogado que un evento que ha sido una fiesta cívica dentro de nuestro Colegio se haya visto empañada por estos incidentes", manifestó el ministro de Gobernación

Sobre el uso de pasamontañas por parte de elementos de la PNC, indicó que al darse cuenta de las imágenes en el centro de votación del Club La Aurora, en la zona 13, dio la orden para que se retirarán el pasamontaña, ya que en ocasiones lo utilizan por seguridad; sin embargo, en el CANG, o corren ningún riesgo. 

A través de un comunicado la Policía Nacional Civil indicó que actuó en el marco del estado de derecho y en estricto apego a las ley y en ningún momento se obstruyó con el proceso electoral convocado por el cuerpo colegiado, por lo que se limitó a garantizar la seguridad y el orden público.

Y en atención a una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad dio cumplimiento a la orden, por lo que se garantiza la continuidad y prosecución de los procesos electorales para asegurar las condiciones en su normal desarrollo, sin interferencias ajenas a la organización y conducción que tiene bajo su control el órgano electoral gremial.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CCt
Nacionales

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

09:19 PM, Feb 12
CC avala acciones del MP si no interrumpen eleccionest
Nacionales

CC avala acciones del MP si no interrumpen elecciones

07:48 PM, Feb 12
MP intenta secuestrar dispositivo móvil de presidenta del CANGt
Nacionales

MP intenta secuestrar dispositivo móvil de presidenta del CANG

09:38 PM, Feb 12
Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas t
Nacionales

Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

08:41 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos