Reacciones de Abogados sobre el MP en Proceso Electoral Gremial

Durante la segunda jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a Magistrado, titular y suplente, para integrar la Corte de Constitucionalidad que tomará posesión en abril próximo se registraron dos allanamientos por parte del fiscales del Ministerio Público.
Esta acción, que atenta contra el proceso electoral, ha provocado una serie de reacciones debido a que está en juego la integración de la máxima corte de orden constitucional.
"Es que esta Corte de Constitucionalidad no es la Corte de Consuelo Porras, es la corte que debe de garantizar el orden constitucional en el país",
diputado José Chic.
Asimismo, agregó "Están tomando por asalto las instituciones, en este caso la Corte de Constitucionalidad, lo cual es antidemocrático, es un mal precedente que se está sentando en el país dado que la máxima corte en orden constitucional no puede estar integrándose de una manera no democrática. Por qué esperar hasta este momento para decir que tienen un caso bajo reserva, qué pretenden ahora ¿intimidar a los abogados?, ¿Será que también van a ir el lunes a la Antigua al proceso de elección del Consejo Superior Universitario?"
"Es momento de salir masivamente a votar, en todo el país, para ganarle a quienes cobardemente quieren ganar sin votos ni legitimidad. Astrid y Bermejo son las personas que tiene toda la legitimidad para rescatar la democracia", Samuel Pérez.
"El MP no aprende, no van a ganar, ni limitando a los agremiados de las ciencias afines, ni gastando fondos de la institución en campañas, ni allanando ilegalmente los centros de votación de los agremiados del CANG. Colegas tenemos que ir a votar",
Andrea Reyes, diputada de Semilla.
"No les bastó con cambiar las reglas del juego, pero eso el gremio debe defender su voto decisivo para que el régimen de impunidad e ilegalidad quede en el pasado", detalló por medio de un comunicado el Partido Raíces.
Por su parte, Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia, indicó que aunque es muy prematuro para realizar un análisis sobre estas acciones emprendidas por el Ministerio Público, a cargo de la Fiscal General Consuelo Porras, la interrupción de dicho proceso electoral gremial prorrogaría el mandato de uno de los integrantes de la CC.