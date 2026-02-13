 Misterio por desaparición de familia guatemalteca en Alabama
Nacionales

Misterio por desaparición de familia guatemalteca en Alabama moviliza al FBI

Sin rastro de familia guatemalteca desaparecida en Alabama genera indignación entre vecinos y comunidad migrante.

Compartir:
FBI interviene en la búsqueda de madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama., Redes sociales.
FBI interviene en la búsqueda de madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama. / FOTO: Redes sociales.

Una familia guatemalteca desapareció en Alabama, Estados Unidos, el pasado 31 de enero, generando alarma en la comunidad migrante y movilizando al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional. Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka, de 17, y Anthony, de 2, fueron vistos por última vez en su hogar en la ciudad de Theodore, y desde entonces nadie sabe de su paradero.

El viernes 30 de enero, vecinos reportaron que Aurelia no se presentó a su trabajo y que sus hijos tampoco fueron vistos. Al día siguiente, el sábado 31 de dicho mes, un vecino llamó al 911 tras notar que la casa permanecía cerrada y los teléfonos de la familia estaban dentro de la vivienda. La policía local ingresó al domicilio y encontró manchas de sangre en varias habitaciones, lo que desató la sospecha de que la familia podría haber sido víctima de un secuestro o acto violento.

Reportan capturas por desaparición de familia guatemalteca 

La investigación inicial apuntó a Juan Antonio García, expareja de Aurelia y padre del niño menor. Fue detenido el domingo 1 de febrero en Texas bajo órdenes de arresto pendientes por posesión de drogas, y se le vinculó con algunos objetos de la casa. Sin embargo, tras 14 horas de interrogatorio, García presentó una coartada válida y quedó fuera de la investigación como sospechoso directo.

Ante la falta de avances, el caso escaló a nivel federal. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a revisar cámaras de vigilancia en los alrededores de Theodore, buscando rastros de vehículos sospechosos o movimientos que indicaran que la familia fue sacada de su hogar contra su voluntad. El Consulado de Guatemala en Atlanta se involucró, estableciendo contacto con familiares y asegurando apoyo a las hijas mayores de Aurelia.

El 9 de febrero, las autoridades capturaron a Juan Carlos Argueta Guerra, de 31 años, y a Silverio García, de 60 años, vinculado laboral y familiarmente con la familia. Ambos permanecen detenidos mientras se investiga su posible participación en la desaparición de Aurelia y sus hijos.

Hasta el momento, Aurelia, Niurka y Anthony siguen desaparecidos, y las autoridades mantienen la hipótesis de que fueron sacados de su vivienda con vida. La comunidad guatemalteca en Alabama permanece en alerta, y familiares hacen llamados públicos para obtener cualquier información que permita encontrarlos. Las investigaciones continúan y el FBI mantiene la esperanza de localizar a la familia a salvo, mientras la angustia y la incertidumbre crecen cada día.

En Portada

Publican convocatoria para la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Publican convocatoria para la elección de Fiscal General

06:19 AM, Feb 13
¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo! t
Deportes

¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo!

07:30 AM, Feb 13
Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobos

06:41 AM, Feb 13
Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingerit
Farándula

Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

07:37 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos