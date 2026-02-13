 Boda colectiva: 50 parejas se casan antes de San Valentín
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

La emotiva ceremonia se realizó en la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
., Omar Solís/Emisoras Unidas
. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

A pocas horas de que se celebre el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, este viernes 13 de febrero se llevó a cabo una ceremonia donde contrajeron matrimonio 50 parejas guatemaltecas. La masiva celebración donde se dieron el "sí" que une sus vidas a partir de ahora se realizó en el Antiguo Club Americano, ubicado en la 8ª avenida y 12 calle de la zona 1.

Los vestuarios, en su mayoría blancos para las novias, y trajes de gala para los caballeros, marcaron la jornada. El colorido de las flores y las expresiones de amor entre las parejas, junto con las sonrisas de los familiares que las acompañaban, se sumaban a este escenario.

En el inicio de la emotiva ceremonia, la esposa del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Dominique de Quiñonez, aseguró que se trataba de un día muy especial, quizá el más importante de las vidas de cada uno de los ciudadanos.

"Para las familias, es algo muy increíble vivir este momento en conjunto con ustedes. Uno no se casa todos los días. (...) Mi humilde recomendación es que pongan a Dios en medio de todo", expresó.

Un "sí" masivo

El jefe edil, Ricardo Quiñónez, coincidió en que este fue un día "muy especial", pues se está tomando un paso en la vida que será guardado, no solo por medio de una fotografía, sino plasmado en el corazón.

"No es casualidad que cada una de las parejas y, sobretodo, cada una de las damas, tenga hoy una rosa. Es un día especial, no solo el día en que va a decir ‘acepto’, sino que estamos a pocas horas del Día de los Enamorados, del Día de San Valentín, el 14 de febrero, cuando se expresa la amistad, el cariño, el amor y el matrimonio. Que bendición hacerlo en una fecha que seguramente no se va a olvidar", dijo.

Después, procedió a realizar la ceremonia y juramentación respectivas para oficializar los matrimonios civiles. Tras declararlos unidos bajo las normas vigentes en el país, las parejas se dieran un beso para sellar ese momento trascendental.

Una nueva vida

La pareja que contrajo matrimonio este viernes, integrada por Byron Tercero y Wendy Vásquez, expresó su felicidad por iniciar esta nueva fase de su vida. "Juntos vamos a seguir adelante", expresó la joven.

Mientras tanto, Lester Eliseo López y Luceni Godoy manifestaron que decidieron casarse tras dos años de conocerse y expresaron que su decisión se basa en hacer las cosas bien "ante Dios" y buscar su felicidad.

En imágenes

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín | Omar Solís/Emisoras Unidas

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín / Omar Solís/Emisoras Unidas

* Con información e imágenes de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitudt
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

01:24 PM, Feb 13
50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín t
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

12:12 PM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos