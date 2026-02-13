Boda colectiva: 50 parejas se casan antes de San Valentín

A pocas horas de que se celebre el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, este viernes 13 de febrero se llevó a cabo una ceremonia donde contrajeron matrimonio 50 parejas guatemaltecas. La masiva celebración donde se dieron el "sí" que une sus vidas a partir de ahora se realizó en el Antiguo Club Americano, ubicado en la 8ª avenida y 12 calle de la zona 1.
Los vestuarios, en su mayoría blancos para las novias, y trajes de gala para los caballeros, marcaron la jornada. El colorido de las flores y las expresiones de amor entre las parejas, junto con las sonrisas de los familiares que las acompañaban, se sumaban a este escenario.
En el inicio de la emotiva ceremonia, la esposa del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Dominique de Quiñonez, aseguró que se trataba de un día muy especial, quizá el más importante de las vidas de cada uno de los ciudadanos.
"Para las familias, es algo muy increíble vivir este momento en conjunto con ustedes. Uno no se casa todos los días. (...) Mi humilde recomendación es que pongan a Dios en medio de todo", expresó.
Un "sí" masivo
El jefe edil, Ricardo Quiñónez, coincidió en que este fue un día "muy especial", pues se está tomando un paso en la vida que será guardado, no solo por medio de una fotografía, sino plasmado en el corazón.
"No es casualidad que cada una de las parejas y, sobretodo, cada una de las damas, tenga hoy una rosa. Es un día especial, no solo el día en que va a decir ‘acepto’, sino que estamos a pocas horas del Día de los Enamorados, del Día de San Valentín, el 14 de febrero, cuando se expresa la amistad, el cariño, el amor y el matrimonio. Que bendición hacerlo en una fecha que seguramente no se va a olvidar", dijo.
Después, procedió a realizar la ceremonia y juramentación respectivas para oficializar los matrimonios civiles. Tras declararlos unidos bajo las normas vigentes en el país, las parejas se dieran un beso para sellar ese momento trascendental.
Una nueva vida
La pareja que contrajo matrimonio este viernes, integrada por Byron Tercero y Wendy Vásquez, expresó su felicidad por iniciar esta nueva fase de su vida. "Juntos vamos a seguir adelante", expresó la joven.
Mientras tanto, Lester Eliseo López y Luceni Godoy manifestaron que decidieron casarse tras dos años de conocerse y expresaron que su decisión se basa en hacer las cosas bien "ante Dios" y buscar su felicidad.
En imágenes
* Con información e imágenes de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.