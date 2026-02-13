 Organismos internacionales respaldan elección de magistrados
Organismos internacionales respaldan elección de magistrados constitucionales en Guatemala

El Colegio de Abogados eligió a los magistrados titular y suplente de la CC, en una jornada marcada por la presencia de personal del MP en los centros de votación.

Abogados celebran los resultados de la elección de Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad por el CANG., Omar Solís/Emisoras Unidas
Abogados celebran los resultados de la elección de Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad por el CANG. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La elección de la abogada Astrid Lemus como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala para el periodo 2026-2031 recibió el respaldo de misiones internacionales y organismos de derechos humanos, que destacaron la culminación del proceso pese a las acciones de interferencia denunciadas contra el Ministerio Público (MP).

Un día después de las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), marcadas por allanamientos de fiscales con armas largas y pasamontañas, los observadores internacionales cerraron filas en torno al resultado.

Ana Lorena Delgadillo, integrante del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-Guatemala), afirmó que, pese a las acciones de la Fiscalía, el proceso "pudo concluir" y generó un resultado que representa la voluntad de la mayoría de los profesionales que acudieron a las urnas, según publicó la entidad.

Por su parte, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló a través de sus canales oficiales que las "trampas e intimidaciones" no surtieron efecto en el resultado electoral. Pappier subrayó la necesidad de "proteger" a la magistrada electa y calificó el proceso como un paso hacia una corte "profesional", instando a evitar que se revierta esta designación.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala oficializó los resultados de la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Elección "clave"

La jornada electoral del jueves, en la que Lemus obtuvo 8.920 votos frente a los 7.741 de Carlos Estuardo Gálvez, recibió una fuerte condena internacional por la actuación del Ministerio Público.

Entre las entidades que manifestaron su rechazo se encuentran la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, y la congresista estadounidense Norma Torres.

El Ejecutivo guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, también calificó los operativos como un intento de "secuestrar" las elecciones gremiales.

La elección de Lemus y de su suplente, Luis Bermejo, es considerada clave por analistas locales, dado que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal de última instancia en el país y define el rumbo de la lucha contra la corrupción.

Los comicios del CANG definieron a uno de los cinco magistrados titulares y su suplente que integrarán el tribunal. Los cuatro restantes serán designados en las próximas semanas por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.

