Accidente en Villa Lobos: Tránsito complicado

Una complicada mañana en cuanto al tránsito se presenta este viernes, 13 de febrero, debido al impacto generado por un accidente múltiple ocurrido en la bajada de Villa Lobos, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, por causas no establecidas, en este sector colisionaron tres tráiler y un automóvil particular.
"Los vehículos de transporte pesado dejaron al carro particular totalmente destruido. Afortunadamente, y de forma milagrosa, solo se reportan daños materiales", explicó el funcionario.
Agregó que la presencia de los vehículos dañados sobre la ruta genera complicaciones en el tránsito hacia el sur. Se ve afectado el tramo desde la calzada Aguilar Batres, en los alrededores del Anillo Periférico, debido a que se están retirando los vehículos involucrados.
Además, esta situación genera complicaciones en la salida del bulevar de la Central de Mayoreo (Cenma), por lo que el portavoz indicó que los usuarios pueden optar por transitar por la ruta alterna al sur, que sería la del bulevar San Cristóbal que conecta con el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico.
Circulación complicada en otros puntos
La PMT informó que continúan los trabajos de cierre del carril derecho en el kilómetro 14.7 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur, donde también se tiene tránsito lento.
En tanto, como consecuencia del accidente múltiple y otros trabajos en desarrollo en el km. 17.5 también se generan complicaciones con dirección al norte por las personas curiosas que disminuyen la velocidad para observa lo que ocurre. Además, porque en Villa Lobos quedaron dos separadores viales fuera de su lugar, los cuales serán colocados en su lugar para poder liberar por completo el tránsito con dirección al norte.
"Salga con tiempo de casa, planifique sus actividades y esté pendiente de la información, pues le daremos a conocer cómo se desarrolla la circulación vial esta mañana", puntualizó Quevedo.