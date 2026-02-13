 Accidente en Villa Lobos: Tránsito complicado
Nacionales

Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobos

Tres vehículos de transporte pesado y un carro chocaron. Siguen las acciones para liberar la vía.

Compartir:
Cuatro vehículos, tres de ellos de transporte pesado, colisionaron en la bajada de Villa Lobos., PMT de Villa Nueva
Cuatro vehículos, tres de ellos de transporte pesado, colisionaron en la bajada de Villa Lobos. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Una complicada mañana en cuanto al tránsito se presenta este viernes, 13 de febrero, debido al impacto generado por un accidente múltiple ocurrido en la bajada de Villa Lobos, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, por causas no establecidas, en este sector colisionaron tres tráiler y un automóvil particular.

"Los vehículos de transporte pesado dejaron al carro particular totalmente destruido. Afortunadamente, y de forma milagrosa, solo se reportan daños materiales", explicó el funcionario.

Agregó que la presencia de los vehículos dañados sobre la ruta genera complicaciones en el tránsito hacia el sur. Se ve afectado el tramo desde la calzada Aguilar Batres, en los alrededores del Anillo Periférico, debido a que se están retirando los vehículos involucrados.

Además, esta situación genera complicaciones en la salida del bulevar de la Central de Mayoreo (Cenma), por lo que el portavoz indicó que los usuarios pueden optar por transitar por la ruta alterna al sur, que sería la del bulevar San Cristóbal que conecta con el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico.

Circulación complicada en otros puntos

La PMT informó que continúan los trabajos de cierre del carril derecho en el kilómetro 14.7 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur, donde también se tiene tránsito lento.

En tanto, como consecuencia del accidente múltiple y otros trabajos en desarrollo en el km. 17.5 también se generan complicaciones con dirección al norte por las personas curiosas que disminuyen la velocidad para observa lo que ocurre. Además, porque en Villa Lobos quedaron dos separadores viales fuera de su lugar, los cuales serán colocados en su lugar para poder liberar por completo el tránsito con dirección al norte.

"Salga con tiempo de casa, planifique sus actividades y esté pendiente de la información, pues le daremos a conocer cómo se desarrolla la circulación vial esta mañana", puntualizó Quevedo.

En Portada

Publican convocatoria para la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Publican convocatoria para la elección de Fiscal General

06:19 AM, Feb 13
¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo! t
Deportes

¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo!

07:30 AM, Feb 13
Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobos

06:41 AM, Feb 13
Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingerit
Farándula

Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

07:37 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos