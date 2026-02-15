 Video revela como una motocicleta embistió a dos peatones
Nacionales

Video revela como una motocicleta embistió a dos peatones

Según las imágenes, el accidente ocurrió en la Avenida Elena y una de las víctimas habría fallecido.

Los afectados fueron embestidos en la Avenida Elena, uno de los peatones falleció., Captura de pantalla.
Los afectados fueron embestidos en la Avenida Elena, uno de los peatones falleció. / FOTO: Captura de pantalla.

Dos personas que caminaban por la Avenida Elena durante la noche del pasado sábado fueron embestidas por el conductor de una motocicleta. El percance quedó grabado por una cámara de vigilancia del sector y en el clip se ve como los afectados volaron por los aires tras el encontronazo.

El accidente ocurrió cuando ambos cruzaban sobre un paso de cebra en dirección al arriate central. Previo a iniciar el recorrido, los afectados esperaron a que otros automóviles pasaran por la referida arteria, pero la motocicleta, en aparente exceso de velocidad, los sorprendió a los dos.

Los datos en la cámara de vigilancia evidenciaron que el accidente ocurrió a eso de las 18:28 horas. El video se volvió tendencia en internet este domingo (15/02/2026).

La emergencia fue atendida por Bomberos Municipales, quienes confirmaron la muerte de uno de los involucrados en el accidente, que tuvo lugar en la Avenida Elena y 17 calle de la zona 3.

Accidente de motocicleta con impacto en el tránsito

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, compartió que el paso estuvo cerrado en el referido tramo de esta importante arteria, por las diligencias que realizó el Ministerio Público en el área de la tragedia.

Montejo confirmó que el fallecido es un peatón y que al impacto también resultó herida una mujer que fue ingresada a la emergencia de un centro hospitalario.

