 Advierten alertas falsas de multas de tránsito para estafas
Nacionales

Alertan sobre estafas a través de falsas multas de tránsito

Autoridades de tránsito piden a los guatemaltecos no ingresar a los links, porque ellos no están haciendo ninguna notificación a celulares.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El director de comunicación social de EMETRA, Amílcar Montejo, advirtió que existe un nuevo método para cometer estafas, por medio de mensajes y alertas de multas falsas. El comunicador explicó que a diferentes números de celular han sido enviadas notificaciones de multas pendientes de pago que son falsas.

EMETRA y la PMT no están haciendo ninguna notificación por ahora", advirtió Montejo.  

Montejo pidió a los guatemaltecos tener precaución y no ingresar por ningún motivo al enlace o link que aparece en el mensaje de texto, porque de esa forma se puede dar acceso al teléfono a los estafadores para dejarlos inhabilitados.

El entrevistado agregó que varias personas, que incluso no tienen vehículo, han denunciado la recepción de estos mensajes de alerta para cometer estafas. En ese sentido, Montejo recalcó que quienes reciben ese tipo de comunicación no deben ingresar al link del mensaje, porque en ese mismo les piden datos personales.

Montejo añadió que en el proceso de estafa, varias personas, incluso de los departamentos han recibido las alertas falsas. Usuarios de Izabal, Petén, Huehuetenango e incluso San Marcos han recibido los mensajes de parte de los estafadores.

En otras noticias: Localizan posibles drogas y armas dentro de vehículos

Localizan posibles drogas y armas dentro de vehículos

En dos operativos, la PNC notificó el hallazgo de armas y posibles drogas; las acciones se desarrollan en zona 1 y colonia Bethania.

Contenido del mensaje para estafas

Montejo relató que, en los mensajes, los estafadores indican a sus víctimas que tienen multas pendientes de pago, por lo que deben ingresar al link para hacer el pago en un corto periodo de tiempo. Para detectar la estafa, Montejo explicó que se debe evaluar el enlace que envían, porque regularmente tiene letras de más y otros caracteres.

Montejo aseguró que ya se realizan las gestiones de denuncia para que este tipo de mensajes se reduzca.

El comunicador agregó, como llamado a los usuarios: "Que no lo engañen, no habrá esos links".

Montejo comparó estos mensajes a los que también envían delincuentes para engañar a las personas con premios falsos como vehículos y dinero en efectivo.

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capitalt
Nacionales

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratónt
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

07:17 AM, Feb 15
Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonast
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

08:54 AM, Feb 15
Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vezt
Farándula

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

07:22 AM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCSeguridadredes socialesSuper BowlEstados UnidosSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos