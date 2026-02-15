Advierten alertas falsas de multas de tránsito para estafas

El director de comunicación social de EMETRA, Amílcar Montejo, advirtió que existe un nuevo método para cometer estafas, por medio de mensajes y alertas de multas falsas. El comunicador explicó que a diferentes números de celular han sido enviadas notificaciones de multas pendientes de pago que son falsas.
EMETRA y la PMT no están haciendo ninguna notificación por ahora", advirtió Montejo.
Montejo pidió a los guatemaltecos tener precaución y no ingresar por ningún motivo al enlace o link que aparece en el mensaje de texto, porque de esa forma se puede dar acceso al teléfono a los estafadores para dejarlos inhabilitados.
El entrevistado agregó que varias personas, que incluso no tienen vehículo, han denunciado la recepción de estos mensajes de alerta para cometer estafas. En ese sentido, Montejo recalcó que quienes reciben ese tipo de comunicación no deben ingresar al link del mensaje, porque en ese mismo les piden datos personales.
Montejo añadió que en el proceso de estafa, varias personas, incluso de los departamentos han recibido las alertas falsas. Usuarios de Izabal, Petén, Huehuetenango e incluso San Marcos han recibido los mensajes de parte de los estafadores.
Contenido del mensaje para estafas
Montejo relató que, en los mensajes, los estafadores indican a sus víctimas que tienen multas pendientes de pago, por lo que deben ingresar al link para hacer el pago en un corto periodo de tiempo. Para detectar la estafa, Montejo explicó que se debe evaluar el enlace que envían, porque regularmente tiene letras de más y otros caracteres.
Montejo aseguró que ya se realizan las gestiones de denuncia para que este tipo de mensajes se reduzca.
El comunicador agregó, como llamado a los usuarios: "Que no lo engañen, no habrá esos links".
Montejo comparó estos mensajes a los que también envían delincuentes para engañar a las personas con premios falsos como vehículos y dinero en efectivo.
Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas FM.