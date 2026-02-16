 Inscribe en la Academia de Educación Vial en Santa Catarina
Academia de Educación Vial en Santa Catarina Pinula busca reducir accidentes de motocicletas: inscripciones abiertas

La nueva Academia de Educación Vial en Santa Catarina Pinula busca disminuir accidentes de motociclismo y infracciones, ofreciendo capacitación gratuita y prácticas seguras para motoristas.

Academia de educación vial para motoristas ,
Academia de educación vial para motoristas / FOTO:

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula anunció la apertura de la primera academia de educación vial para motoristas en Guatemala, una iniciativa que surge frente al elevado número de accidentes protagonizados por motociclistas y las sanciones recurrentes por conducir sin licencia.

El principal objetivo de la academia es reducir la alta tasa de accidentes viales en el país, en los cuales las motocicletas representan más del 50% de los casos. La institución también busca disminuir las multas recurrentes por infracciones de tránsito relacionadas con la falta de licencia y otras faltas frecuentes entre los motoristas.

Capacitación gratuita y completa

El programa de la academia tiene una duración de un mes y es completamente gratuito para todos los inscritos. Durante el curso, los participantes reciben capacitación teórica sobre la ley de tránsito y el manejo adecuado de motocicletas, pero también realizan prácticas que les permiten aprender a respetar las señales viales y dominar las técnicas de conducción segura.

Foto embed
Academia de educación vial para motoristas - Cortesía

El alcalde Sebastián Siero explicó que los infractores que reciben una multa pueden optar por pagarla o inscribirse en la academia para tomar el curso. Así, la academia no solo contribuye a la formación de nuevos motoristas, sino que ofrece una alternativa educativa a quienes han cometido infracciones.

Horarios flexibles y recursos disponibles

Para facilitar la asistencia, la academia ofrece clases entre semana y los fines de semana. Los alumnos pueden acudir con su propia motocicleta o utilizar una de las disponibles en la institución para las prácticas, señaló el jefe de la comuna.

La ubicación de la academia resulta estratégica: el centro está situado en el sector norte de Aldea El Carmen, lo que facilita el acceso para los vecinos de Santa Catarina Pinula y los alrededores.

Enfoque integral en la seguridad vial

El propósito de la academia es que los motoristas salgan preparados a las calles, reduzcan su riesgo de sufrir accidentes y, como consecuencia, se salve la vida tanto de conductores como de peatones. El proyecto aspira a mejorar la convivencia vial y reducir el impacto social de los accidentes en motocicleta.

Además de la capacitación para adultos, las instalaciones de la academia también incluyen formación en manejo de bicicleta para niños y jóvenes, siempre bajo el eje común de la educación vial y el respeto a la normativa de tránsito.

Con esta apuesta, Santa Catarina Pinula se posiciona a la vanguardia en la formación de motoristas responsables y en la promoción de una cultura vial más segura para toda la población.

