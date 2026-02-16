Vehículo se accidenta en carretera a El Salvador

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo que transitaba a excesiva velocidad perdió el control y se accidentó en la carretera a El Salvador, generando alarma entre conductores y comerciantes del sector.
En las imágenes se observa un automóvil blanco desplazándose a gran velocidad, cerca de impactar una camioneta negra que circulaba en la misma vía. El conductor de la camioneta logró frenar a tiempo, evitando un accidente mayor; sin embargo, el piloto del vehículo descontrolado derrapó varios metros hasta terminar empotrado en el área de jardín de un comercio ubicado en la zona.
El hecho se registró a las 6:20 horas del domingo 15 de febrero de 2026, momento en que la circulación vehicular era mínima, lo que probablemente evitó consecuencias más graves. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales.
Multan y consignan vehículo accidentado
De acuerdo con información oficial de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, el automóvil involucrado fue consignado y al conductor se le impuso una multa por conducir a exceso de velocidad. Posteriormente, el hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) y trasladado a Torre de Tribunales.
Por su parte, los tripulantes de la camioneta que estuvo a punto de ser impactada sufrieron crisis nerviosa y solicitaron asistencia inmediata a los Bomberos Municipales de Santa Catarina Pinula, quienes les brindaron atención en el lugar.
De acuerdo con las autoridades, este accidente evidencia los riesgos de conducir a altas velocidades, especialmente en vías urbanas y carreteras principales.