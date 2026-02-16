 Pelea entre piloto de bus y motorista en zona 18
Viral

Video muestra pelea entre piloto de bus y motorista que paralizó el tránsito

Enfrentamiento entre piloto de bus y motorista queda registrado en video y genera reacciones.

Motorista y piloto de bus se agreden a golpes en plena calle., Captura de pantalla video de Facebook.
Motorista y piloto de bus se agreden a golpes en plena calle. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre vecinos y conductores al mostrar cómo un piloto de bus extraurbano de Villas de San Pedro Ayampuc se enfrenta a golpes con un motorista en pleno tránsito.

De acuerdo con la denuncia, la pelea se originó tras una discusión de tránsito entre el piloto del bus y varios motoristas que circulaban por la ruta de la colonia Maya, zona 18. Según testigos, después de un cruce de palabras, los motoristas se le atravesaron frente a la unidad de transporte, provocando que el conductor descendiera de dicho medio de transporte público y se enfrascara en golpes con uno de ellos.

En la grabación se observa cómo el piloto somete al motorista hasta derribarlo al suelo y le aplica una especie de llave. Segundos después ambos se levantan, y otro sujeto interviene para separarlos.

Durante el altercado, el tránsito quedó completamente detenido en un tramo carretero de doble vía, sin presencia de agentes de tránsito ni de la Policía Nacional Civil que regularan la situación.

Incidente similar ocurrido en la avenida Petapa

Esta situación recuerda otro incidente similar ocurrido hace apenas una semana en la avenida Petapa, zona 12, cuando un video mostró cómo el conductor de un camión y el piloto de un bus procedente de Villa Nueva detuvieron completamente la circulación para sostener una discusión en plena vía pública.

Las imágenes registradas por un testigo mostraban a ambos descendiendo de sus unidades, enfrentándose verbalmente mientras largas filas de vehículos quedaban atrapadas en el congestionamiento.

VIDEO: pilotos de camión y bus paralizan el tránsito en la avenida Petapa para discutir

Video muestra caos vial en la avenida Petapa por discusión entre piloto de bus y conductor de camión.

Estos episodios han generado molestia entre automovilistas y vecinos, quienes exigen mayor control y presencia policial para evitar que conflictos de tránsito escalen a confrontaciones físicas que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

