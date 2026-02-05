Pilotos paralizan el tránsito en la avenida Petapa

Durante las últimas horas, un video que circula en redes sociales ha generado molestia entre automovilistas al mostrar el momento en que el conductor de un camión y el piloto de un bus procedente de Villa Nueva detienen por completo el tránsito en la avenida Petapa, zona 12, para sostener una discusión en plena vía pública.
De acuerdo con la grabación realizada por un testigo, ambos pilotos, por causas que aún se desconocen, detienen sus unidades en medio de la carretera, lo que provoca largas filas de vehículos y la inconformidad de decenas de conductores que quedaron atrapados en el congestionamiento. En las imágenes se observa cómo los involucrados descienden de sus vehículos y comienzan a discutir mientras detrás de ellos se forma una extensa fila de automóviles esperando avanzar.
El video, que tiene una duración aproximada de un minuto, muestra momentos de tensión, ya que ambos hombres se encaran y se amagan con llegar a los golpes; sin embargo, la situación no pasa a mayores. Aun así, la discusión fue suficiente para paralizar completamente la circulación en uno de los tramos con mayor carga vehicular de la ciudad, generando retrasos y molestia entre quienes transitaban por el sector.
Incremento del tránsito en el departamento de Guatemala
Este incidente ocurre en un contexto de incremento del tránsito en el departamento de Guatemala. Según autoridades de tránsito, durante la presente semana la carga vehicular aumentó en un 20 %.
De acuerdo con la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), al menos siete de las principales vías de la ciudad y de municipios aledaños presentan alta demanda, principalmente la calzada Aguilar Batres, avenida Petapa, calzada Roosevelt, calzada San Juan, así como rutas que conectan Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva.
El aumento del tránsito está relacionado con el reinicio de actividades escolares en el sector público. Para agilizar la movilidad, desde mediados de enero se habilitaron 46 carriles reversibles en las vías con mayor afluencia.
Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos, salir con anticipación, respetar las normas de tránsito, evitar discusiones en la vía pública y utilizar rutas alternas cuando sea posible, con el fin de reducir incidentes que agraven la congestión vehicular.