 Video muestra insólito accidente en zona 11
Nacionales

Video muestra insólito accidente en zona 11 que dejó una camioneta incrustada en una casa

Conductor provoca accidente en cadena y se estrella contra vivienda en zona 11.

Compartir:
Accidente captado en video deja una camioneta estrellada en una vivienda de zona 11., Redes sociales.
Accidente captado en video deja una camioneta estrellada en una vivienda de zona 11. / FOTO: Redes sociales.

Durante la tarde del martes 3 de febrero de 2026, un insólito accidente de tránsito ocurrido en la 34 calle de la zona 11 capitalina quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que el conductor de una camioneta, por causas que aún se desconocen, provoca un accidente en cadena que terminó con el vehículo estrellado contra una vivienda del sector.

Según la grabación, el conductor se encontraba detenido a la espera del cambio de luz del semáforo entre las 17:00 horas de la fecha antes mencionada. De forma repentina, el vehículo comienza a desplazarse en reversa hasta impactar contra un microbús que se encontraba detrás.

Segundos después, el conductor acelera hacia adelante, gira bruscamente a la izquierda y pierde el control, finalizando su recorrido contra la pared de una casa.

¿Qué provocó el accidente?

Testigos indicaron que el percance fue atendido por cuerpos de socorro en el lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor sufrió un problema de salud, un descuido o una falla mecánica que haya provocado la secuencia de impactos. Las autoridades analizan el video para establecer por qué el vehículo retrocedió y posteriormente realizó la maniobra que causó el choque final.

El hecho ha generado inquietud entre vecinos de la zona 11, quienes señalan que el comportamiento del vehículo resultó inusual y pudo haber puesto en riesgo a peatones y otros conductores.

Otro incidente en el tránsito de zona 11

En otro incidente de tránsito registrado en la misma zona, un video difundido en redes sociales muestra chatarra esparcida sobre la cinta asfáltica en el anillo Periférico. Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, informó que un vehículo que transportaba material metálico presentó inconvenientes y dejó los objetos dispersos desde el puente Cejusa hacia el puente Novicentro.

Las labores de limpieza continúan con maquinaria municipal, mientras las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y circular con precaución.

Botan chatarra en el Periférico; paso parcialmente cerrado

Los materiales ocupan al menos uno de los carriles en la zona 11.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos