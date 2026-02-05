Video muestra insólito accidente en zona 11

Durante la tarde del martes 3 de febrero de 2026, un insólito accidente de tránsito ocurrido en la 34 calle de la zona 11 capitalina quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que el conductor de una camioneta, por causas que aún se desconocen, provoca un accidente en cadena que terminó con el vehículo estrellado contra una vivienda del sector.
Según la grabación, el conductor se encontraba detenido a la espera del cambio de luz del semáforo entre las 17:00 horas de la fecha antes mencionada. De forma repentina, el vehículo comienza a desplazarse en reversa hasta impactar contra un microbús que se encontraba detrás.
Segundos después, el conductor acelera hacia adelante, gira bruscamente a la izquierda y pierde el control, finalizando su recorrido contra la pared de una casa.
¿Qué provocó el accidente?
Testigos indicaron que el percance fue atendido por cuerpos de socorro en el lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor sufrió un problema de salud, un descuido o una falla mecánica que haya provocado la secuencia de impactos. Las autoridades analizan el video para establecer por qué el vehículo retrocedió y posteriormente realizó la maniobra que causó el choque final.
El hecho ha generado inquietud entre vecinos de la zona 11, quienes señalan que el comportamiento del vehículo resultó inusual y pudo haber puesto en riesgo a peatones y otros conductores.
Otro incidente en el tránsito de zona 11
En otro incidente de tránsito registrado en la misma zona, un video difundido en redes sociales muestra chatarra esparcida sobre la cinta asfáltica en el anillo Periférico. Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, informó que un vehículo que transportaba material metálico presentó inconvenientes y dejó los objetos dispersos desde el puente Cejusa hacia el puente Novicentro.
Las labores de limpieza continúan con maquinaria municipal, mientras las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y circular con precaución.