 Botan chatarra en el Periférico; paso parcialmente cerrado
Nacionales

Los materiales ocupan al menos uno de los carriles en la zona 11.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer un incidente vial ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 5 de febrero, en el anillo Periférico. Se trata de la presencia de materiales que fueron botados sobre la cinta asfáltica en el sector de la zona 11.

De acuerdo con la información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, un vehículo que trasladaba chatarra presentó inconvenientes y los objetos que llevaba quedaron dispersos en el tramo desde el puente Cejusa hacia el puente Novicentro.

El cabezal botó los materiales metálicos en la zona 11, los cuales ocupan el carril derecho rumbo a la Universidad de San Carlos o en búsqueda de la calzada Aguilar Batres.

"Hay limitación de carriles y por esta situación estamos generando la alerta, porque el congestionamiento podría abarcar desde el puente Roosevelt, puente Majadas, colonia San Jorge y puente Cejusa, hacia el área de la colonia Las Charcas", dijo el funcionario.

Agregó que ya se ha hecho la coordinación entre la Policía Municipal, la PMT y personal de la Unidad Limpia y Verde para la limpieza correspondiente. También se informó a la Gerencia de Obras para que puedan prestar maquinaria y liberar el tránsito en el sector.

Rutas alternas

Montejo dio a conocer que se llevan a cabo las labores correspondientes a cargo de equipos municipales para retirar los obstáculos del Periférico. El personal utiliza maquinaria.

Mientras se llevan a cabo estas labores para restablecer por completo el paso en el tramo, el portavoz hizo un llamado a los usuarios a circular por rutas alternas y tomar las precauciones necesarias.

Indicó que se puede circular por la 13 calle de la zona 11, yendo al sector de la calzada Roosevelt y buscar la Aguilar Batres, para de esa manera conectarse a Villa Nueva o ir en búsqueda de la avenida Petapa para llegar a la Usac o colonia La Reformita.

