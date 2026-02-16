 Cárcel de máxima seguridad: Detalles sobre su construcción
Cárcel de máxima seguridad en Guatemala: Detalles sobre su construcción

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que se trata de un centro de cumplimiento de condena para reos de alta peligrosidad y reveló la fecha en que se tendría lista la obra.

Alambre de púas en una cárcel, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
El Gobierno de Guatemala, por medio de los Ministerio de la Defensa Nacional y Gobernación, trabaja en el proyecto para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el país, con la cual se busca hacerle frente al crimen y reforzar el control del Estado contra las estructuras delictivas para poder garantizar la seguridad para la ciudadanía en general.

Recientemente, el titular de Defensa, Henry Sáenz, confirmó que ya se tiene el diseño para esta prisión y que el mismo cuenta con la aprobación de expertos nacionales e internacionales. La información fue ampliada por el funcionario este lunes, 16 de febrero, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Según explicó, el Cuerpo de Ingenieros hizo el diseño y expertos internacionales hicieron las actualizaciones o ciertos puntos de vista a nivel constructivo y de equipo. Adicional a eso, vinieron expertos de Estados Unidos para ayudar y que este centro de cumplimiento de penas pudiera tener, no solo la parte constructiva, sino el equipo necesario.

El equipo va a estar encaminado a la seguridad de que el privado de libertad esté seguro, sin peligro de fuga, pero que también sea seguro para el guardia que lo está custodiando. En ese sentido, se contempla incluir aparatos que permitan transmisión de imágenes, sonidos, verificación de huellas y, en general, toda una gama de equipo moderno para la vigilancia y resguardo de los mismos.

Durante la entrevista, se le preguntó al ministro de la Defensa si esta nueva cárcel tendrá similitudes con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que se encuentra en El Salvador. Su respuesta fue que no habrá ninguna.

"La cárcel de Guatemala va a cumplir con certificaciones de privados de libertad a nivel internacional. Me refiero, por ejemplo, a las normas Mandela. Aquí no se va a hacinar a 3 mil o 5 mil privados de libertad en un solo ambiente. Esta cárcel de máxima seguridad tendrá a uno o dos por celda", explicó.

Asimismo, expuso que los privados de libertad van a tener una visita vigilada, derecho a visitas de abogados, audiencias y derecho a visitas de familia, por ejemplo, lo que se diferencia también con lo que ocurre en el centro.

Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridad

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, brindó detalles de los avances del proyecto y anunció la fecha de colocación de la primera piedra.

Fechas clave: "primera piedra" y fin de la obra

El ministro de la Defensa indicó que se tiene previsto que la colocación de "la primera piedra" de la cárcel de máxima seguridad se realice el próximo 1 de abril. Mientras tanto, sería en marzo de 2027 que se tendrían finalizados los trabajos de edificación.

En cuanto a la población penitenciaria que se tendría, mencionó que se piensa en cumplimiento de condena para reos de alta peligrosidad, no puntualmente pandilleros, sino que es algo genérico y puede ser cualquier manifestación del crimen.

Según sus palabras, con todas las medidas de seguridad que se están considerando, se reduce la posibilidad de fuga o de comunicación con la estructura de la que fueron separados y por eso es que están privados de libertad.

Finalmente, se informó que la prisión tendrá una capacidad para entre 2 mil y 3 mil reclusos y se estará construyendo con una inversión de aproximadamente 500 millones de quetzales.

Ministro de Defensa: “Cortar la línea (de comunicación entre pandillas) es el objetivo estratégico de este estado de Sitio”

El Ministerio de la Defensa mantiene el resguardo de las cárceles donde se generaron los motines, entre otras acciones, en el marco del Estado de Sitio.

