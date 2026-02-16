Elección Fiscal General: Sin expedientes en primer día de recepción de la postuladora

Este lunes 16 de febrero fue el primer día de recepción de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, en el Palacio de Justicia de la zona 1.
Durante la jornada no se recibió ningún expediente, únicamente cuatro personas se acercaron a solicitar información a la comisión de postulación para la elección de fiscal general.
La recepción de expedientes se hará hasta el 20 de febrero, en un horario de 8:00 a 15:30 horas en el Palacio de Justicia de la zona 1 capitalina. Se habilitará un módulo específico en el primer nivel.
Es necesario que los profesionales cuenten con las siguientes características:
- Ser guatemalteco de origen.
- Abogado (a) colegiado (a) activo (a).
- Reconocida honorabilidad.
- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
- Ser mayor de cuarenta años.
- Haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
- Capacidad.
- Idoneidad.
- Honradez.
También se especifica los 29 documentos necesarios para armar el expediente, entre los que se incluyen el formulario de solicitud firmado, fotocopia completa y legalizada del Documento Personal de Identificación, constancias de certificación de ejercicio profesional, de no tener sanciones en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de no haber sido inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia.
Para consultar la información al respecto del proceso de participación de los profesionales y descargar el formulario de solicitud y demás papelería se puede ingresar al sitio http://web.oj.gob.gt/cp2026interno/
Con información de Ángel Olvia, Emisoras Unidas 89.7*