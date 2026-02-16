 Elección Fiscal General: Sin expedientes en primer día de recepción de la postuladora
Elección Fiscal General: Sin expedientes en primer día de recepción de la postuladora

Algunos interesados se acercaron a la comisión de postulación para la elección de fiscal, con el fin de solicitar información.

Durante la jornada cuatro personas se acercaron a solicitar información.
Durante la jornada cuatro personas se acercaron a solicitar información. / FOTO: Foto Ángel Oliva

Este lunes 16 de febrero fue el primer día de recepción de expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, en el Palacio de Justicia de la zona 1.

Durante la jornada no se recibió ningún expediente, únicamente cuatro personas se acercaron a solicitar información a la comisión de postulación para la elección de fiscal general. 

La recepción de expedientes se hará hasta el 20 de febrero, en un horario de 8:00 a 15:30 horas en el Palacio de Justicia de la zona 1 capitalina. Se habilitará un módulo específico en el primer nivel.

Es necesario que los profesionales cuenten con las siguientes características:

  • Ser guatemalteco de origen.
  • Abogado (a) colegiado (a) activo (a).
  • Reconocida honorabilidad.
  • Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
  • Ser mayor de cuarenta años.
  • Haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
  • Capacidad.
  • Idoneidad.
  • Honradez.

También se especifica los 29 documentos necesarios para armar el expediente, entre los que se incluyen el formulario de solicitud firmado, fotocopia completa y legalizada del Documento Personal de Identificación, constancias de certificación de ejercicio profesional, de no tener sanciones en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de no haber sido inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia.

Para consultar la información al respecto del proceso de participación de los profesionales y descargar el formulario de solicitud y demás papelería se puede ingresar al sitio http://web.oj.gob.gt/cp2026interno/

Porras rechaza acusaciones en su contra

Expertos de la ONU expresaron su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.

Con información de Ángel Olvia, Emisoras Unidas 89.7*

