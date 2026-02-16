 Porras rechaza acusaciones en su contra
Nacionales

Porras rechaza acusaciones en su contra

Expertos de la ONU expresaron su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, se postuló para integrar la Corte de Constitucionalidad., Usac
La fiscal general, Consuelo Porras, se postuló para integrar la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Usac

La fiscal general Consuelo Porras a través de una publicación en X, la noche de este lunes 16 de febrero, rechazó las acusaciones difundidas en su contra por parte de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwait, quien manifestó su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada Porras. 

"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente,  las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra", manifestó Porras a través de una publicación X. 

Indicó que los señalamientos carecen de sustento probatorio y son completamente malintencionadas, mismas que, lejos de tutelar los derechos humanos, los vulneran y distorsionan.

La fiscal general anunció que iniciará las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección.

"Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley. La defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho.", indicó. 

Piden investigación 

Un grupo de expertos de la ONU pidió "investigaciones independientes" sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Los expertos se mostraron "preocupados" por la información recibida sobre que "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala".

"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.

Los expertos pidieron en su comunicado "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos".

Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual Fiscal General sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".

Los expertos señalaron que "actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial" e instaron "a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas".

En Portada

Porras rechaza acusaciones en su contrat
Nacionales

Porras rechaza acusaciones en su contra

09:47 PM, Feb 16
Arévalo se reúne con misión de la OEA que visita Guatemalat
Nacionales

Arévalo se reúne con misión de la OEA que visita Guatemala

08:03 PM, Feb 16
Juez practica exhibición personal a favor de presidenta del CANG, Patricia Gámezt
Nacionales

Juez practica exhibición personal a favor de presidenta del CANG, Patricia Gámez

06:40 PM, Feb 16
¿Dónde se verá el eclipse solar del martes 17 de febrero?t
Internacionales

¿Dónde se verá el eclipse solar del martes 17 de febrero?

03:19 PM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos