Guardia privado resulta herido por disparo accidental en zona 9

Un agente de seguridad privada resultó herido luego de que se le accionara accidentalmente su arma de fuego. El incidente ocurrió en horas de la noche del pasado domingo, 16 de febrero, en la 13 calle y 7ª avenida de la zona 9 capitalina.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar un accidente laboral en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizó una unidad para atender al afectado.
Los técnicos en urgencias médicas fueron notificados en el lugar de los hechos sobre los detalles de lo ocurrido. Se les explicó que el guardia se encontraba realizando labores de limpieza y mantenimiento del arma, parte de su equipo de trabajo, cuando sin querer la accionó y se produjo un disparo que impactó directamente en su mano izquierda.
Tras el accidente laboral, el agente requirió asistencia inmediata, por lo que fue atendido en el lugar por personal paramédico, que posteriormente lo trasladó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención especializada.
Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre lo ocurrido para el seguimiento del caso.