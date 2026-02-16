 Guardia privado resulta herido por disparo accidental en zona 9
Nacionales

Guardia privado resulta herido por disparo accidental en zona 9

El hecho ocurrió cuando el trabajador realizaba limpieza a su arma de fuego.

Compartir:
El guardia afectado fue ingresado al IGSS para ser atendido., Bomberos Municipales
El guardia afectado fue ingresado al IGSS para ser atendido. / FOTO: Bomberos Municipales

Un agente de seguridad privada resultó herido luego de que se le accionara accidentalmente su arma de fuego. El incidente ocurrió en horas de la noche del pasado domingo, 16 de febrero, en la 13 calle y 7ª avenida de la zona 9 capitalina.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar un accidente laboral en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizó una unidad para atender al afectado.

Los técnicos en urgencias médicas fueron notificados en el lugar de los hechos sobre los detalles de lo ocurrido. Se les explicó que el guardia se encontraba realizando labores de limpieza y mantenimiento del arma, parte de su equipo de trabajo, cuando sin querer la accionó y se produjo un disparo que impactó directamente en su mano izquierda.

Tras el accidente laboral, el agente requirió asistencia inmediata, por lo que fue atendido en el lugar por personal paramédico, que posteriormente lo trasladó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención especializada.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre lo ocurrido para el seguimiento del caso.

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos