 Caso Trep: Defensa de magistrados pide suspender persecución penal
Nacionales

Caso Trep: Defensa de magistrados pide suspender persecución penal

La fiscalía atribuye a los magistrados del TSE una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP., Ángel Oliva/EU
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP. / FOTO: Ángel Oliva/EU

Este martes 17 de febrero se desarrolló la audiencia dentro del caso TREP. en el Juzgado Segundo Penal , en la misma la defensa solicitó suspender la persecución penal contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

En la audiencia, el abogado defensor del magistrado, Jorge Pinto, le solicitó al Juzgado Segundo que se suspenda la persecución penal, bajo el argumento de que no se agotó el procedimiento administrativo y se inició el proceso penal.

Caso TREP

La fiscalía les atribuye a los magistrados del TSE una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el proceso de elecciones generales de 2023.

Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

PGN presenta denuncia por posibles adopciones irregulares

Un grupo de expertos de la ONU pidió “investigaciones independientes” sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos, Consuelo Porras, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

