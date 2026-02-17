 Accidentes mortales de motoristas causan cierres viales
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

Los trágicos hechos ocurrieron en las zonas 10 y 13. Las autoridades mantienen presencia en ambos puntos.

El hecho donde murió un motorista ocurrió en la zona 13., PMT capitalina/Montejo
El hecho donde murió un motorista ocurrió en la zona 13. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Dos trágicos hechos viales ocurridos durante la madrugada de este martes, 17 de febrero, cobraron la vida de dos motoristas en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias y confirmaron cierres viales mientras concluyen las diligencias.

De acuerdo con información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, un motorista se deslizó en el puente La Castellana del bulevar Liberación y 3ª avenida de la zona 13. Las causas del hecho no han sido establecidas.

"El conductor impactó contra una baranda, lo que generó que falleciera en el lugar. Hasta el momento, no ha sido identificado", detalló el funcionario.

El Ministerio Público realiza diligencias en el sector, por lo que se ha generado caos vial debido al cierre implementado por las autoridades. El congestionamiento llegó hasta el área del hospital Roosevelt, en la zona 11, y continuó incrementándose incluso afectando el municipio de Mixco.

Montejo compartió que la vía alterna que pueden tomar los usuarios es el puente Tecún Umán para cruzar a la calle Montufar o tomar el tramo rumbo al Obelisco.

Motorista choca contra poste

Otro accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en la avenida Reforma y 2ª calle de la zona 10. Por causas no establecidas, un motorista perdió el control del manubrio y fue a impactar contra un poste metálico.

La colisión le generó graves heridas al conductor, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. Su cuerpo permanece sobre el carril derecho y el área verde. Hasta el momento, no ha sido identificado.

Montejo recomendó utilizar rutas alternas, entre estas, la 7ª avenida de la zona 9 para quienes se dirigen hacia el norte. También la conexión de la 2ª avenida, zona 10, yendo hacia la avenida La Barranquilla en zona 5 y circular en cercanías del estadio Doroteo Guamuch Flores.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

