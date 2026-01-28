Municipalidad de Guatemala conmemora 250 años del traslado de la ciudad

La Municipalidad de Guatemala conmemoró este miércoles 28 de enero, los 250 años del traslado de la Ciudad de Guatemala al Valle de la Ermita.
El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, junto a representantes del cuerpo diplomático y representantes de distintos sectores participaron en el acto conmemorativo en el el Museo Miraflores, lugar que resguarda el legado de Kaminaljuyú, la gran urbe del período preclásico.
"La Ciudad de Guatemala no nació por casualidad. Este valle ha sido, desde hace más de 2 mil años, un espacio elegido para vivir, para producir y para conectar. Y estar aquí hoy es fundamental para comprender por qué hace dos siglos y medio el país tomó una decisión estratégica y una decisión que marca su destino", indicó el alcalde capitalino.
Quiñónez, agregó que la conmemoración se realizó desde el museo Miraflores, porque muchos años antes de que se tomará la decisión del traslado de la capital del país, acá ya existía una gran ciudad, lo que demuestra que este lugar tuvo una vocación urbana, una vocación de ciudad, añadió.
El alcalde también se refirió a la emergencia por el tráfico, el proyecto del Metro y el proyecto del AeroMetro
Traslado de la capital
El traslado de la Ciudad de Guatemala constituyó un cambio histórico impulsado por la devastación causada por los terremotos de Santa Marta el 29 de julio de 1773, que afectaron significativamente a Santiago de los Caballeros, hoy conocida como Antigua Guatemala.
Después de la catástrofe, el Presidente de la Real Audiencia, Don Martín de Mayorga, propuso mover la capital a una nueva ubicación que ofreciera mayor seguridad y estabilidad.
Se optó por el Llano de la Virgen, también conocido como valle de Las Vacas, una región identificada desde 1530. El 21 de septiembre de 1775, el Rey Carlos III firmó el Reglamento de Traslación, autorizando formalmente el cambio de sede.
Con la medida oficialmente promulgada, los miembros del Ayuntamiento celebraron su primera sesión el 2 de enero de 1776. Reunidos bajo ranchos de palma improvisados frente a la iglesia —lo que hoy corresponde a la Parroquia en la zona 1, cerca del inicio de la Avenida de los Árboles—, se instaló el gobierno municipal y comenzaron las gestiones administrativas en el nuevo asentamiento.
La Real Cédula firmada en Aranjuez el 23 de mayo de 1776, y promulgada en la ciudad el 22 de octubre de ese mismo año, oficializó el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*