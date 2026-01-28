Puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

La Municipalidad de Guatemala anunció la expansión de motovías en distintos puntos de la capital como parte de su estrategia para reducir accidentes de tránsito y ordenar la circulación vehicular, especialmente ante el crecimiento sostenido del parque de motocicletas. La medida forma parte del denominado Plan hacia una Movilidad Segura, que contempla nuevas intervenciones viales a lo largo de 2026.
Según la comuna, el objetivo principal es mejorar la seguridad vial y reducir la conflictividad entre automovilistas y motoristas, un problema recurrente en arterias de alta carga vehicular. La experiencia previa en corredores como la calzada La Paz ha servido como base para extender este modelo a otros sectores de la ciudad.
Motovías para el primer trimestre
Durante el primer trimestre de 2026, las acciones se concentrarán en dos puntos considerados prioritarios por su alto flujo de motocicletas. Uno de ellos es el bulevar San Rafael, en la zona 18, que será incorporado como nuevo eje con motovía. El segundo corresponde a la finalización del tramo pendiente de la calzada Atanasio Tzul, entre la 13 y la 50 calle, con lo que se consolidará este corredor como una vía exclusiva para motociclistas.
De acuerdo con autoridades municipales, aunque la implementación de motovías no elimina por completo los accidentes, sí contribuye a disminuirlos y a reducir prácticas de riesgo como el zigzagueo entre carriles. Este ordenamiento también facilita una circulación más predecible durante horas de alta demanda.
Motovías en arterias clave y nuevos reversibles
El plan de expansión para 2026 incluye además la habilitación de motovías en arterias clave como el Anillo Periférico, la calzada Roosevelt, la avenida Reforma y diversos tramos de la zona 1. Con ello, se busca conformar una red más amplia y funcional que permita desplazamientos más seguros y eficientes.
Las estadísticas oficiales muestran una disminución progresiva en los hechos de tránsito que involucran motocicletas dentro de la ciudad, al pasar de 3,152 casos en 2024 a 2,999 en 2025. Aunque las autoridades atribuyen esta reducción a múltiples factores, reconocen que la infraestructura debe ir acompañada de educación vial, señalización, control operativo y respeto a las normas de tránsito.
Como complemento a estas acciones, para 2026 también se prevé la habilitación de cuatro nuevos carriles reversibles, en un intento por optimizar la infraestructura existente mientras se desarrollan proyectos de mayor alcance para la movilidad urbana.