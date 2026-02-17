 PNC consigna más de 4 mil motocicletas en 2026, un aumento significativo
Nacionales

PNC consigna más de 4 mil motocicletas en 2026, un aumento significativo

La PNC destacó que el decomiso de estas motocicletas ha reflejado directamente una disminución en el índice delictivo.

Compartir:
Un operativo de verificación de la Policía Nacional Civil en Guatemala. , PNC
Un operativo de verificación de la Policía Nacional Civil en Guatemala. / FOTO: PNC

Según datos de la PNC durante este año, 4 mil 157 motocicletas han sido consignadas 188 motos recuperadas con reporte de robo y 3 mil 969 decomisadas por carecer de tarjeta o placa de circulación y algunas eran utilizadas por criminales

Como resultado de las acciones operativas que la Policía Nacional Civil desarrolla en todo el país, en los primeros 45 días del año 2026 se han consignado 4 mil 157 motocicletas, de las cuales 188 se han recuperado, ya que tienen reporte de haber sido robadas; mientras, 3 mil 969 han sido decomisadas por carecer de tarjeta o placa de circulación. Muchas de estas que circulaban sin documentación legal eran utilizadas por criminales, que realizaban acciones contra la vida, la integridad física y los bienes de la población.

En el mismo periodo del año pasado, PNC reportó 1 mil 819 motocicletas consignadas. 198 fueron recuperadas y 1621 por otras causas. Este año se reporta un aumento de 2 mil 338 motocicletas decomisadas por tener reporte de robo y carecer de documentación legal.

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos