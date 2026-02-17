PNC consigna más de 4 mil motocicletas en 2026, un aumento significativo

Según datos de la PNC durante este año, 4 mil 157 motocicletas han sido consignadas 188 motos recuperadas con reporte de robo y 3 mil 969 decomisadas por carecer de tarjeta o placa de circulación y algunas eran utilizadas por criminales
Como resultado de las acciones operativas que la Policía Nacional Civil desarrolla en todo el país, en los primeros 45 días del año 2026 se han consignado 4 mil 157 motocicletas, de las cuales 188 se han recuperado, ya que tienen reporte de haber sido robadas; mientras, 3 mil 969 han sido decomisadas por carecer de tarjeta o placa de circulación. Muchas de estas que circulaban sin documentación legal eran utilizadas por criminales, que realizaban acciones contra la vida, la integridad física y los bienes de la población.
En el mismo periodo del año pasado, PNC reportó 1 mil 819 motocicletas consignadas. 198 fueron recuperadas y 1621 por otras causas. Este año se reporta un aumento de 2 mil 338 motocicletas decomisadas por tener reporte de robo y carecer de documentación legal.