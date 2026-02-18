 Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16
Nacionales

Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16

El conductor fue trasladado a un hospital en estado grave.

El vehículo impactó contra el puente Cuatro Caminos, en zona 16., PMT capitalina/Montejo
El vehículo impactó contra el puente Cuatro Caminos, en zona 16. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 18 de febrero, en el puente Cuatro Caminos, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. Un vehículo quedó completamente destruido y su conductor resultó con graves lesiones.

De acuerdo con la información compartida por Amílcar Montejo, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo particular perdió el control del volante y fue a colisionar contra el puente en el área de descenso hacia la colonia Santa Ana, yendo hacia el bulevar Austriaco.

"El automóvil descontrolado impactó contra esta estructura, la baranda metálica ingresó al vehículo y lo atravesó, quedando totalmente destruido", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito capitalina.

Agregó que el conductor resultó con heridas bastante graves, por lo que fue atendido por los cuerpos de socorro y trasladado posteriormente a un centro asistencial.

