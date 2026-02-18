Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenango

Un nuevo caso de fuga de un privado de libertad fue reportado este miércoles, 18 de febrero, por las autoridades guatemaltecas. El hecho se registró en el departamento de Huehuetenango, donde ya se han activado los operativos para lograr la recaptura de este individuo, identificado como Erasmo Rivas Castillo.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó durante la conferencia de prensa "La Ronda", que brindó esta mañana en el Palacio Nacional, que están en curso las averiguaciones para determinar cómo se dieron los hechos.
Medios locales reportaron que el caso se registró en horas de la tarde del pasado lunes, cuando se movilizaba al recluso desde la cárcel de Quiché a un hospital privado en Huehuetenango. El momento del traslado habría sido aprovechado por sus cómplices para "rescatarlo", según la información difundida.
El mandatario confirmó hoy el hecho de que Rivas Castillo estaba siendo llevado a una clínica cuando hubo un incidente en donde se fugó, aunque no profundizó en los detalles, pues señaló que hay una investigación para averiguar las razones y circunstancias en las que tuvo lugar la evasión.
"Lo que puedo asegurar es que en este momento las fuerzas de seguridad están ya en persecución del reo Erasmo Rivas Castillo. (...) De la misma manera como se han ido capturando a los distintos fugados por otras cosas, llevamos siete capturados, se está haciendo la investigación, se recapturará al reo y se deducirán las responsabilidades correspondientes, penales y administrativas, en caso de que estas existan en gente que ha colaborado", expresó Arévalo.
Reo señalado de asesinato
Erasmo Naim Rivas Castillo fue capturado en octubre de 2025 en el marco de un operativo a cargo de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en seguimiento de una investigación relacionada con el crimen cometido contra una mujer.
La víctima, identificada como Andrea Francisca Andrés de Tiguila, murió en febrero del año pasado tras haber sido atacada con arma de fuego mientras se encontraba en el interior de una ferretería.
Las autoridades llevaron a cabo seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el marco de las cuales fueron detenidas tres personas, incluido Rivas Castillo, que en ese momento tenía 47 años de edad. Se informó que tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de asesinato.
Los otros implicados que fueron puestos tras las rejas son Otto Noé Palacios Gómez, de 51 años; y Pedro Herminio Portillo Valeriano, de nacionalidad salvadoreña.
En el operativo también fueron decomisadas dos armas de fuego tipo pistola, así como dos vehículos y una motocicleta con orden de secuestro.