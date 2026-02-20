Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

Durante 2026, más de 278 mil guatemaltecos deben renovar su Documento Personal de Identificación (DPI), ya que cumplen 10 años desde que lo tramitaron por primera vez. El Registro Nacional de las Personas (Renap) hace un llamado a la población para que revise la vigencia de su identificación y acuda a cualquiera de las más de 340 oficinas disponibles en todo el país para completar el trámite.
Según el artículo 63 de la Ley del Renap, el DPI tiene una vigencia de diez años, siempre que no se produzcan cambios en el estado civil, nombre, capacidad legal o alteraciones sustanciales en la apariencia física. Una vez transcurrido este periodo, el documento pierde validez para todos los efectos legales.
El procedimiento es sencillo y requiere presencia física por el nuevo diseño:
- Los ciudadanos deben cancelar Q100.
- Actualizar sus datos registrales y tomarse una fotografía nueva.
Esto garantiza que la identificación cumpla con los estándares oficiales y continúe siendo válida como prueba de identidad.
Trámite anticipado para jóvenes de 17 años
El Renap también invita a los jóvenes próximos a cumplir la mayoría de edad a realizar el trámite de forma anticipada a partir de los 17 años. Para ello, deben presentar los recibos de pago del DPI, con un valor de Q100 y de la Certificación de nacimiento ( con valor de Q15) en cualquiera de las oficinas disponibles.
Durante el proceso se capturan los datos, se toman huellas dactilares y fotografía oficial. Además, el usuario indica la oficina donde desea retirar su identificación, y recibirá un mensaje de texto notificando que podrá recogerla a partir del día en que cumpla 18 años.
El Renap recuerda que la identificación es personal, intransferible y de carácter oficial, y que su renovación garantiza que los ciudadanos mantengan vigentes sus derechos y eviten problemas legales relacionados con la identificación oficial.