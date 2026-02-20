 Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año
Nacionales

¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

Si tu DPI vence pronto, te explicamos cómo renovarlo y obtener la nueva versión.

Compartir:
El RENAP presentó el nuevo DPI el pasado jueves 9 de enero de 2025., instagram @emisorasunidas
El RENAP presentó el nuevo DPI el pasado jueves 9 de enero de 2025. / FOTO: instagram @emisorasunidas

Durante 2026, más de 278 mil guatemaltecos deben renovar su Documento Personal de Identificación (DPI), ya que cumplen 10 años desde que lo tramitaron por primera vez. El Registro Nacional de las Personas (Renap) hace un llamado a la población para que revise la vigencia de su identificación y acuda a cualquiera de las más de 340 oficinas disponibles en todo el país para completar el trámite.

Según el artículo 63 de la Ley del Renap, el DPI tiene una vigencia de diez años, siempre que no se produzcan cambios en el estado civil, nombre, capacidad legal o alteraciones sustanciales en la apariencia física. Una vez transcurrido este periodo, el documento pierde validez para todos los efectos legales.

El procedimiento es sencillo y requiere presencia física por el nuevo diseño:

  • Los ciudadanos deben cancelar Q100.
  • Actualizar sus datos registrales y tomarse una fotografía nueva.

Esto garantiza que la identificación cumpla con los estándares oficiales y continúe siendo válida como prueba de identidad.

Trámite anticipado para jóvenes de 17 años

El Renap también invita a los jóvenes próximos a cumplir la mayoría de edad a realizar el trámite de forma anticipada a partir de los 17 años. Para ello, deben presentar los recibos de pago del DPI, con un valor de Q100 y de la Certificación de nacimiento ( con valor de Q15) en cualquiera de las oficinas disponibles.

Durante el proceso se capturan los datos, se toman huellas dactilares y fotografía oficial. Además, el usuario indica la oficina donde desea retirar su identificación, y recibirá un mensaje de texto notificando que podrá recogerla a partir del día en que cumpla 18 años.

El Renap recuerda que la identificación es personal, intransferible y de carácter oficial, y que su renovación garantiza que los ciudadanos mantengan vigentes sus derechos y eviten problemas legales relacionados con la identificación oficial.

En Portada

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacíficot
Nacionales

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico

06:17 AM, Feb 20
Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Viníciust
Deportes

Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Vinícius

08:19 AM, Feb 20
Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciariot
Nacionales

Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciario

07:44 AM, Feb 20
¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este añot
Nacionales

¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

08:10 AM, Feb 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadLiga NacionalSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos