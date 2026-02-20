 Identifican a los cuatro fallecidos de ruta al Pacífico
Nacionales

Identifican a los cuatro fallecidos de ruta al Pacífico

Durante la madrugada de este domingo se localizaron cuatro cuerpos en el interior de un vehículo.

Identifican a los cuatro cuerpos localizados en el kilómetro 22 ruta al Pacífico., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Identifican a los cuatro cuerpos localizados en el kilómetro 22 ruta al Pacífico. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que fueron identificadas las cuatro personas que fueron localizadas sin vida en el interior de un vehículo, la madrugada de este viernes 20 de febrero en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre la presencia de un vehículo tipo sedán que permanecía estacionado a orillas de la carretera, con dirección hacia el sur, donde aparentemente había algunas personas lesionadas.

Los Bomberos de la estación de Bárcena, Villa Nueva, se trasladaron de inmediato a este sector y constataron que dentro del carro se encontraban cuatro personas que presentan heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras las diligencias correspondientes los cuerpos fueron trasladados a la sede del Inacif, dónde fueron identificados los fallecidos:.

- Yoni Leonel López Ramírez, de 44 años.

- Yurick Alejandro López Flores, de 22 años.

- Yoseth Andree Lóez Pedroza, de 21 años.

- Kevin Daniel García Cruz

Todos fallecidos por heridas producidas por proyectil de arma de fuego, detalló el Inacif.

Reducción en cifras de homicidios

El estado de sitio que estuvo vigente por un mes en Guatemala dejó la cifra más baja de homicidios en los últimos 25 años, según datos del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con esa Administración, entre el 1 de enero y el 12 de febrero pasados se contabilizaron 253 homicidios, la cantidad más baja desde 2001.

Los datos del Gobierno establecen que en 2024, por ejemplo, fueron 295 los asesinatos registrados en los primeros 43 días del año, mientras que, en 2009, por ejemplo también, fueron 785 homicidios contabilizados.

"Este resultado responde a la implementación de operativos conjuntos entre la institución policial y el Ejército de Guatemala, desarrollados en el marco del estado de sitio", aseguró el Gobierno.

PNC detiene a presunto asaltante tras persecución en la capital

El sospechoso fue ingresado a un hospital bajo custodia policial porque presentaba heridas de bala.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

