 PNC detiene a presunto asaltante tras persecución
Nacionales

PNC detiene a presunto asaltante tras persecución en la capital

El sospechoso fue ingresado a un hospital bajo custodia policial porque presentaba heridas de bala.

Compartir:
El sospechoso al momento de ser detenido en la zona 1 y parte de los artículos que le fueron decomisados., PNC
El sospechoso al momento de ser detenido en la zona 1 y parte de los artículos que le fueron decomisados. / FOTO: PNC

Tras una persecución, las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 20 de febrero, a un presunto asaltante en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. El sospechoso resultó herido.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se recibieron denuncias con respecto a incidentes delincuenciales que se estaban presentando en cierto sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

"Según el reporte policial, un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta aprovechaba el cambio del semáforo para cometer asaltos", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que, en seguimiento de estos reportes, los agentes llevaron a cabo una verificación en el área y lograron identificar al presunto asaltante. Mientras tanto, al percatarse de la presencia de los agentes, él intentó escapar.

En ese contexto, se inició una persecución desde la zona 10, misma que se extendió por varias calles y avenidas hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado por los agentes en la 6ª avenida y 20 calle de la zona 1 capitalina.

Tras las denuncias, la PNC dio seguimiento al caso y como resultado de una persecución se logró reducir al orden a esta persona, destacó la entidad.

Trasladado al hospital

De acuerdo con la información compartida, fue necesaria la presencia de los cuerpos de socorro en el área donde fue detenido el supuesto asaltante, ya que este se encontraba lesionado. Sin embargo, no se detalló el origen de sus heridas.

Los Bomberos Municipales informaron que el sujeto presentaba impactos de bala, por lo que fue llevado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La PNC indicó que fue ingresado a ese centro asistencial con custodia policial.

En Portada

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivot
Nacionales

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivo

01:43 PM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva leyt
Internacionales

Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva ley

02:36 PM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos