PNC detiene a presunto asaltante tras persecución

Tras una persecución, las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 20 de febrero, a un presunto asaltante en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. El sospechoso resultó herido.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se recibieron denuncias con respecto a incidentes delincuenciales que se estaban presentando en cierto sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
"Según el reporte policial, un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta aprovechaba el cambio del semáforo para cometer asaltos", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que, en seguimiento de estos reportes, los agentes llevaron a cabo una verificación en el área y lograron identificar al presunto asaltante. Mientras tanto, al percatarse de la presencia de los agentes, él intentó escapar.
En ese contexto, se inició una persecución desde la zona 10, misma que se extendió por varias calles y avenidas hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado por los agentes en la 6ª avenida y 20 calle de la zona 1 capitalina.
Tras las denuncias, la PNC dio seguimiento al caso y como resultado de una persecución se logró reducir al orden a esta persona, destacó la entidad.
Trasladado al hospital
De acuerdo con la información compartida, fue necesaria la presencia de los cuerpos de socorro en el área donde fue detenido el supuesto asaltante, ya que este se encontraba lesionado. Sin embargo, no se detalló el origen de sus heridas.
Los Bomberos Municipales informaron que el sujeto presentaba impactos de bala, por lo que fue llevado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La PNC indicó que fue ingresado a ese centro asistencial con custodia policial.