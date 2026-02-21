Fuertes imágenes: Carro atropella motoristas en la RN 14

Cámaras instaladas en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 14, sector conocido como "vuelta de los Bosarreyes", captaron un escalofriante accidente de tránsito en el que un carro embistió a dos motoristas que circulaban en orden por ese tramo. Las imágenes muestran que el conductor del vehículo de dos ruedas perdió el control y se salió de la curva, embarrancándose en el lugar.
En su trayecto al precipicio, el carro lastimó a dos motoristas, quienes iban en su carril, en condiciones normales, pero que fueron embestidos por el carro particular. Los dos motoristas afectados cayeron al asfalto, luego de dar varias vueltas en el aire; cabe destacar que ambos sufrieron una violenta caída por el impacto del carro.
Medios locales relataron que el accidente ocurrió durante la madrugada, por causas que aún se desconocen. Automovilistas que viajaban por el lugar alertaron rápidamente al Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron el hecho a bordo de las unidades de emergencia RD-15 y RD-107.
Según los rescatistas, uno de los motoristas fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en estado delicado a causa de las heridas que sufrió. El segundo motorista también fue atendido por técnicos en urgencias médicas, para luego ser llevados a un centro asistencial.
Automovilista con crisis nerviosa
Medios locales también informaron que el chofer del carro sufrió crisis nerviosa al ver el daño que le ocasionó a los dos motoristas, por lo que tuvo que ser atendido por los rescatistas que llegaron al lugar. Al lugar acudieron autoridades de tránsito de Ciudad Vieja, cuya municipalidad facilitó las imágenes del accidente.
Además, en el punto del accidente también hubo presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes resguardaron el escenario del percance vial.
Cabe destacar que este tramo carretero se destaca por varios accidentes de tránsito. En otras ocasiones, han sido motocicletas las que se han salido de su carril y han impactado con camiones, posiblemente por exceso de velocidad.