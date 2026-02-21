 Operativos contra narcomenudeo dejan un detenido en zona 7
Nacionales

Operativos contra el narcomenudeo dejan un detenido en zona 7

La PNC informó que el hallazgo del punto de venta de drogas se ejecutó como parte del Plan Centinela Metropolitano.

Compartir:
El detenido fue encontrado en posesión de varios estupefacientes., PNC de Guatemala.
El detenido fue encontrado en posesión de varios estupefacientes. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este sábado, 21 de febrero de 2026, que lograron la aprehensión de un hombre, durante operativos desarrollados en contra del narcomenudeo, tras encontrar varios ilícitos en la zona 7 capitalina.

La entidad de seguridad destacó que las acciones estuvieron a cargo de integrantes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), en el marco del Plan Centinela Metropolitano.

La PNC indicó que la captura se ejecutó en un puesto de narcomenudeo ubicado en la 40 calle y 34 avenida, de la colonia Amparo 1, zona 7 capturan. Al detenido únicamente lo identificaron como Adrián, de 19 años, a quien le encontraron varios tipos de droga empacados en colmillos y blíster.

Dentro de la droga encontrada, la PNC contabilizó 15 piedras de crack, cinco piedras de cocaína, 190 cápsulas con cocaína y tres teléfonos que serán analizados para continuar investigación.

En otras noticias nacionales consulte: Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General

La Comisión de postulación recibió 59 expedientes de profesionales que aspiran a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Detenido comparece ante la justicia

La PNC compartió imágenes en las que se ve como el detenido es conducido a la Torre de Tribunales para ser atendido por un juzgado de turno. En ese lugar, un juez le hará saber los motivos de su detención a Adrián, quien podría quedar ligado a proceso penal y prisión preventiva, si las autoridades consideran esa decisión.

En Portada

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicost
Nacionales

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicos

09:10 AM, Feb 21
Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemalat
Deportes

Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

06:51 AM, Feb 21
Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa globalt
Internacionales

Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

08:56 AM, Feb 21
Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensiónt
Deportes

Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensión

07:41 AM, Feb 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos