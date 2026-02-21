Operativos contra narcomenudeo dejan un detenido en zona 7

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este sábado, 21 de febrero de 2026, que lograron la aprehensión de un hombre, durante operativos desarrollados en contra del narcomenudeo, tras encontrar varios ilícitos en la zona 7 capitalina.
La entidad de seguridad destacó que las acciones estuvieron a cargo de integrantes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), en el marco del Plan Centinela Metropolitano.
La PNC indicó que la captura se ejecutó en un puesto de narcomenudeo ubicado en la 40 calle y 34 avenida, de la colonia Amparo 1, zona 7 capturan. Al detenido únicamente lo identificaron como Adrián, de 19 años, a quien le encontraron varios tipos de droga empacados en colmillos y blíster.
Dentro de la droga encontrada, la PNC contabilizó 15 piedras de crack, cinco piedras de cocaína, 190 cápsulas con cocaína y tres teléfonos que serán analizados para continuar investigación.
En otras noticias nacionales consulte: Concluye recepción de expedientes de aspirantes a Fiscal General
Detenido comparece ante la justicia
La PNC compartió imágenes en las que se ve como el detenido es conducido a la Torre de Tribunales para ser atendido por un juzgado de turno. En ese lugar, un juez le hará saber los motivos de su detención a Adrián, quien podría quedar ligado a proceso penal y prisión preventiva, si las autoridades consideran esa decisión.