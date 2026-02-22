MINEX no reporta guatemaltecos heridos en México HOY

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) confirmó que, por el momento, no se reportan guatemaltecos heridos por los hechos de violencia que se desataron en México la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026, luego que dieran de baja a Nemesio Osegueda Cervantes "Mencho", principal líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El MINEX agregó que, a través de la Red Consular de Guatemala en México, se mantiene en constante monitoreo de las operaciones de seguridad que se registran en diversos puntos de ese país. Indicaron que mantienen vigilancia en zonas donde se han reportado bloqueos, incendios vehiculares y otros incidentes que afectan la movilidad y el orden público, como el Estado de Jalisco y puntos aledaños.
La referida cartera añadió que el Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí tiene la circunscripción consular en esa área y se mantiene atento a cualquier eventualidad.
Hasta el momento, no se reporta ningún guatemalteco afectado por estos hechos", indicaron las autoridades.
MINEX resaltó que los consulados se encuentran listos para brindar la asistencia y protección necesaria a los connacionales que lo requieran.
Recomendaciones para los guatemaltecos en México
La cartera del exterior emitió varias recomendaciones para los guatemaltecos que están presentes en las zonas de alta peligrosidad del vecino país.
Entre las medidas a tomar, la entidad pidió:
- Extremar precauciones,
- Evitar desplazamientos,
- Mantenerse informados a través de fuentes oficiales,
- Seguir las indicaciones de las autoridades.
Otros países también emitieron alerta para sus ciudadanos en las zonas en conflicto de México, entre ellos Estados Unidos, quien urgió a sus ciudadanos no salir a la calle.
La medida de este país instruyó a los residentes de esa nación que permanecen en varios estados de México, por la ola de violencia desatada tras un operativo contra el líder narcotraficante.